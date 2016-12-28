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О сложностях с ввозом авто из-за системы ЭВАК рассказали в МИР РК

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 10:37
О сложностях с ввозом авто из-за системы ЭВАК рассказали в МИР РК
Фото с сайта vzglyad.kg
С 1 января 2017 года будет в Казахстане заработает система экстренных вызовов при авариях и катастрофах (ЭВАК), аналог российской "ЭРА-ГЛОНАСС" и белорусской "ЭРА-РБ". При этом в соответствии с техрегламентом Таможенного союза с нового года все выпускаемые в обращение транспортные средства должны быть оснащены данной системой. О том, как быть желающим самостоятельно привезти автомобили из третьих стран в 2017 году, рассказали корреспонденту Tengriens.kz в Министерстве по инвестициям и развитию РК.

В министерстве пояснили, что физические лица могут импортировать как новые, так и находящиеся в эксплуатации транспортные средства, получать на них свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства в том случае, если они соответствуют требованиям техрегламента. При этом физическим лицам необходимо иметь в виду, что выпускаемое в обращение транспортное средство с учетом положений техрегламента должно оснащаться системой экстренных вызовов для водителей с 1 января 2017 года.

"Кроме того, покупателю следует обратить внимание на то, что приобретаемые транспортные средства, на которые до 1 января 2017 года оформлены одобрения типа транспортного средства (ОТТС), то есть документ соответствия транспортного средства требованиям техрегламента ТС, могут выпускаться в обращение без установки и использования системы вызова экстренных оперативных служб до окончания срока действия ОТТС. В этой связи физическим лицам, которые собираются в следующем году ввезти новые или находящиеся в эксплуатации транспортные средства из третьих стран, следует убедиться, что приобретаемый тип транспортного средства прошел оценку соответствия на территории государств - членов ЕАЭС и на него оформлено ОТТС, которое внесено в реестр", - сообщили в министерстве.

Если же транспортное средство не имеет оценки соответствия на территории стран - членов ЕАЭС, то индивидуально импортирующие физические лица не смогут провести оценку соответствия в форме одобрения типа, в том числе из-за большого количества испытаний, часть из которых является разрушающими. "В этой связи физические лица могут импортировать как новые, так и находящиеся в эксплуатации транспортные средства, получать на них свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства только в том случае, если они соответствуют требованиям технического регламента", - уточнили в МИР РК.

Иными словами, как пояснил председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" Олег Алферов, с 2017 года физическое лицо фактически не сможет ввезти на территорию стран Таможенного союза автомобиль, самостоятельно оборудованный кнопкой экстренного вызова.

"Дело в том, что оценка соответствия единичных транспортных средств требованиям техрегламента Таможенного союза проводится путем разрушающих испытаний, проще говоря, краш-теста. Документом, подтверждающим соответствие транспортного средства, является свидетельство о безопасности конструкции. Чтобы получить этот документ, индивидуальный импортер вынужден будет провести за свой счет два краш-теста ввозимой им модели. Вряд ли кто-либо пойдет на эти хлопоты", - пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в целом работа системы ЭВАК выглядит следующим образом: небольшое встроенное в автомобиль устройство срабатывает во время ДТП при ударе. Автоматически по сотовой сети координаты местонахождения машины передаются в центр единой дежурно-диспетчерской службы 112. Также устанавливается голосовая связь. Диспетчер узнает у водителя подробности случившегося. Если ответа не последовало, то на место автоматически отправляются службы экстренного реагирования. Также на устройстве имеется кнопка SOS, с помощью которой водитель сам может выйти на связь с оператором в экстренной ситуации.
Источник: Tengrinews.kz
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