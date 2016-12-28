Акишев: Вкладчикам Qazkom не стоит беспокоиться

Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев положительно оценивает состояние Qazkom на текущий момент, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Действительно, Национальным Банком был выдан заем "Казкоммерцбанку" в размере 400 миллиардов тенге, но почему-то многие не заметили, что мы сказали, что в понедельник "Казкоммерцбанк" погасил половину. То есть 200 миллиардов тенге он погасил. Соответственно, деньги ему не нужны. Сейчас задолженность Qazkom перед Нацбанком составляет 200 миллиардов тенге. Эта сумма стандартизированная, она составляет очень низкую долю к его активам, поэтому я здесь не вижу никаких оснований для беспокойств, ни для устойчивости "Казкоммерцбанка" в целом (...) "Казкоммерцбанк" обратился с тем, чтобы у него была дополнительная ликвидность для проведения отдельных операций", - сказал глава Нацбанка РК.



Он подчеркнул, что положительно оценивает состояние банка на текущий момент. "Вкладчикам не стоит беспокоиться", - добавил Акишев.



Он также оценил общее состояние всех банков второго уровня страны. "Я считаю, что в настоящее время все банки второго уровня выполняют пруденциальные нормативы и требования регулятора в лице Нацбанка. Пруденциальные нормативы - это все критические значения, которые должен выполнять банк, чтобы показатели капитала, показатели ликвидности, показатели рисков на одного заемщика и так далее выполнялись", - заключил глава финрегулятора.



Ранее в Нацбанке рассказали о ситуации в Qazkom. "АО "Казкоммерцбанк" выполняет регуляторные требования и исполняет обязательства перед клиентами в полном объеме. На сегодняшний день банк располагает достаточным объемом ликвидных активов, что позволило ему осуществить частичное досрочное погашение займа. АО "Казкоммерцбанк" возвращена Национальному Банку половина от ранее выделенных средств", - прокомментировали в ведомстве.