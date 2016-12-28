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Справки о судимости казахстанцам будут выдаваться по-новому

Просмотров:456 Опубликовано: Сегодня, 11:53
Справки о судимости казахстанцам будут выдаваться по-новому
Иллюстративное фото: mediasat.info
Справки о несудимости казахстанцам будут выдаваться по-новому, передает корреспондент Tengrinews.kz. На сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК сообщается об изменении порядка информационно-справочного обслуживания физических лиц.

"15 декабря текущего года постановлением правительства № 816 внесены изменения в Реестр государственных услуг. Новым реестром госуслуга Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры "Выдача справки о наличии либо отсутствии сведений о совершении лицом уголовного правонарушения" заменена на "Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости", - говорится в сообщении.

Новый формат предполагает выдачу гражданам справки о судимости с учетом ее погашения либо снятия. Она будет выдаваться в филиалах государственной корпорации "Правительство для граждан" (ЦОНы) и через портал электронного правительства после утверждения Стандарта и регламента по оказанию госуслуги.

В соответствии со статьей 13 закона РК "О государственных услугах" стандарт разрабатывается и утверждается в течение трех месяцев с даты включения государственной услуги в реестр государственных услуг.
"Таким образом, во II квартале 2017 года граждане, ранее привлеченные к уголовной ответственности, судимость которых погашена или снята, будут получать справки с отметкой "Судимости не имеет", - сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Проект Стандарта в настоящее время проходит процедуру публичного обсуждения на сайте. Сообщается, что выразить свое мнение, приняв участие в публичном обсуждении, может любой желающий.

Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают отменить справку о наличии судимости. По мнению специалистов, справка о наличии или отсутствии судимости не дает возможности ранее осужденным найти работу.

В настоящее время в справке о судимости указываются сведения о совершении запрашиваемым лицом преступлений, без учета их снятия и погашения. В справку включены сведения о привлечении лица в качестве обвиняемого, осуждении, а также об освобождении от уголовной ответственности и наказания по нереабилитирующим основаниям, о возбужденных уголовных делах, прекращенных по нереабилитирующим основаниям и об отказе в возбуждении уголовных дел по нереабилитирующим основаниям.
Источник: Tengrinews.kz
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