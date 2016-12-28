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Казахстанские депутаты бьют тревогу из-за увеличения отказов от прививок

Просмотров:386 Опубликовано: Сегодня, 12:40
Казахстанские депутаты бьют тревогу из-за увеличения отказов от прививок
Фото с elheraldo.hn
За последние 10 лет число родителей, отказавшихся прививать своих детей, увеличилось в четыре раза. Об этом заявила мажилисвумен Куралай Каракен, попросив премьер-министра принять меры, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Депутатский запрос направлен на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева. Поводом для обращения стал рост количества отказов населения от плановых профилактических прививок, в первую очередь в детском возрасте и нарастание антивакцинального движения в стране. За последние 10 лет число родителей, отказавшихся прививать своих детей, увеличилось с 2 до 8,383 тысяч человек - более, чем в 4 раза. А за 9 месяцев 2016 года в стране зарегистрировано 8 тысяч 239 отказов. Из них дети до одного года составили 43 процента, от 1 до 2 лет - 21 процент, с 2 до 5 - 27 процентов, с 6 до 15 лет - 6 процентов, старше 16 лет - 3 процента", - сообщила Куралай Каракен.

По ее словам, высокий удельный вес отказов зарегистрирован в Актюбинской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской областях и в Алматы.

"Сегодня мы видим, что активные позиции антивакцинального движения, отсутствие коммуникации специалистов здравоохранения становится причиной недоверия людей к вакцинации. Поздний закуп и поставка вакцин, отсутствие достаточной информации на отечественных телеканалах, в социальных сетях, мессенджерах влияет на уровень охвата населения профилактическими прививками. Снижение охвата вакцинации неминуемо приводит к утрате коллективной защиты и как следствие к возникновению и распространению инфекционных заболеваний", - отметила депутат.

Мажилисвумен привела в пример сбой в иммунизации в Казахстане в прошлые годы, который привел к накоплению восприимчивых лиц и регистрацию вспышки дифтерии. В 1995 году в республике заболело 1105 человек, из которых 66 умерло.

"Уважаемый Бакытжан Абдирович, просим вас принять меры в соответствии с действующим законодательством РК по обеспечению населения страны оптимальным охватом плановыми профилактическими прививками", - заявила Каракен в своем выступлении.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Маривана
  • madeka0
  • GuF
 Ugo Chaves (Посетители) Сегодня, 13:29
Дома падают, дольщиков кидают, госслужбы уже имеют рейтинг кто из них самый коррумпированный, и как тут верить в качество прививок закупаемых государством? Слова тендер и откат знают даже школьники, мечтающие стать госчиновником, несмотря на низкую зарплату.
Народ все таки не обманешь, массовый отказ от прививок - показатель недоверия, а не мракобесие и так называемый "салафизм", как это хотят представить в системе здравоохранения.
 
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  • Ну Ну
  • manwyk
 лапшин (Посетители) Сегодня, 13:18
О каких прививках речь? О календарных, тех, что спасли мир от опасных заболеваний, и обязательны, если мы хотим сохранить достижения прежней медицины?
Согласна, вакцина качественная и грамотная подробная разъяснительная политика поможет медикам, а то скоро до средневековья опустимся.

Если о тех, что сейчас навязывают населению помимо календарных, например от полиомиелита по нескольку раз за год. Или от кори сверх того, что положено ребенку.
То с какой стати их в статистику заносить?
Какое они имеют отношение ко всему населению?
 
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  • Юрий Спассков
  • Маривана
  • GuF
 zhanino (Посетители) Сегодня, 13:17
Люди просто боятся некачественных препаратов, сколько уже случаев было. Хватит уже откатываться на здоровье людей
 
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  • лапшин
  • Юрий Спассков
  • Маривана
  • ЕленаЕлена
  • GuF
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:06
Прежде никогда по тв социальных реклам по иммунизации вакцинами (прививки обязательные)не было, основная масса родителей боятся последствий этих прививок. Обеспечьте качественными вакцинами без побочки, тогда будет резкий спад отказников
 
 

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