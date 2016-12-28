Казахстанские депутаты бьют тревогу из-за увеличения отказов от прививок

За последние 10 лет число родителей, отказавшихся прививать своих детей, увеличилось в четыре раза. Об этом заявила мажилисвумен Куралай Каракен, попросив премьер-министра принять меры, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Депутатский запрос направлен на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева. Поводом для обращения стал рост количества отказов населения от плановых профилактических прививок, в первую очередь в детском возрасте и нарастание антивакцинального движения в стране. За последние 10 лет число родителей, отказавшихся прививать своих детей, увеличилось с 2 до 8,383 тысяч человек - более, чем в 4 раза. А за 9 месяцев 2016 года в стране зарегистрировано 8 тысяч 239 отказов. Из них дети до одного года составили 43 процента, от 1 до 2 лет - 21 процент, с 2 до 5 - 27 процентов, с 6 до 15 лет - 6 процентов, старше 16 лет - 3 процента", - сообщила Куралай Каракен.



По ее словам, высокий удельный вес отказов зарегистрирован в Актюбинской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской областях и в Алматы.



"Сегодня мы видим, что активные позиции антивакцинального движения, отсутствие коммуникации специалистов здравоохранения становится причиной недоверия людей к вакцинации. Поздний закуп и поставка вакцин, отсутствие достаточной информации на отечественных телеканалах, в социальных сетях, мессенджерах влияет на уровень охвата населения профилактическими прививками. Снижение охвата вакцинации неминуемо приводит к утрате коллективной защиты и как следствие к возникновению и распространению инфекционных заболеваний", - отметила депутат.



Мажилисвумен привела в пример сбой в иммунизации в Казахстане в прошлые годы, который привел к накоплению восприимчивых лиц и регистрацию вспышки дифтерии. В 1995 году в республике заболело 1105 человек, из которых 66 умерло.



"Уважаемый Бакытжан Абдирович, просим вас принять меры в соответствии с действующим законодательством РК по обеспечению населения страны оптимальным охватом плановыми профилактическими прививками", - заявила Каракен в своем выступлении.