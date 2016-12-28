В Казахстане предложили помечать товары с метиловым спиртом после отравлений "Боярышником" в РФ

В Казахстане предложили размещать надпись "Осторожно, яд" на продукции с метиловым спиртом, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В связи с возникшими в последнее время рисками причинения вреда жизни и здоровью населения, вызванного массовым отравлением продуктами, содержащими в себе метиловый спирт, назрела необходимость в ужесточении надзора над его оборотом на территории Республики Казахстан. Недостаточная информированность населения о тяжелых последствиях употребления технических средств, содержащих метанол, в качестве суррогатного алкоголя, пренебрежительное отношение к факторам, наносящих вред здоровью, приводят к случаем отравлением им в быту", - предложил депутат Мажилиса Иван Клименко в запросе премьер-министру РК.



Он добавил, что в Казахстане деятельность, связанная с оборотом метанола подлежит лицензированию, его незаконный сбыт влечет уголовную ответственность. Однако, по его словам, основной акцент в рамках госрегулирования в сфере оборота ядовитых веществ, в том числе метилового спирта, заключается в осуществлении контроля и надзора за деятельностью лицензиатов только в рамках квалификационных требований, предъявляемых при лицензировании.



"В частности, проверяется соответствование требованиям производственных помещений, наличие соответствующего образования работников, наличие средств индивидуальной защиты и так далее. Однако основные риски по попаданию метанола на нелегальный рынок связаны с недостаточным контролем за оборотом. На потребительском рынке Казахстана имеется продукция, при производстве которой используется метиловый спирт. Его добавляют при производстве стеклоочистительных жидкостей, парфюмерно-косметической продукции", - добавил Клименко.



Поэтому депутат считает необходимым разработать комплекс организационных мер системного характера, исключающий возможность увеличения производителем доли метанола при изготовлении алкогольной продукции.



"Обязать производителей продукции, содержащих метиловый спирт, помещать на лицевой стороне этикетки надписи крупными буквами: "Осторожно, яд. Метиловый спирт". Усилить контроль за оборотом метанола в Республике Казахстан. Принять действенные мер, не допускающие его попадание на нелегальный рынок. Провести оценку целесообразности наличия на потребительском рынке продукции, содержащей метанол", - заключил парламентарий.



Напомним, массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в российском городе Иркутск с 17 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. В рамках расследования задержано 12 человек - это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу. По данным от 22 декабря, число погибших - 71. Общее число пострадавших - 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36.



Комитет по защите прав потребителей РК обеспокоен складывающейся ситуацией в России и призывает жителей Казахстана быть осторожнее и внимательнее при покупке различной алкогольной продукции и жидкости "Боярышник".



Кроме того, несколько человек в Оренбургской области отравились настойкой на метиловом спирте, продаваемой под видом водки из Казахстана, один из отравившихся умер в больнице.