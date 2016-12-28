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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Провинившихся казахстанских чиновников показали в видеоролике

Просмотров:568 Опубликовано: Сегодня, 14:54
Провинившихся казахстанских чиновников показали в видеоролике
Фото: ©РИА новости
Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГиПК) РК опубликовало видеоролик, в котором перечислены самые громкие нарушения и скандалы, в которых были замечены казахстанские чиновники в 2016 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Государственные служащие своим поведением не должны дискредитировать государственную службу, подрывать авторитет, имидж государственного аппарата и доверия со стороны общества", - говорится в описании к ролику.

По данным АДГиПК РК, чиновники привлекались к ответственности за драку, пьянство, попытку взяткодательства, лоббирование интересов третьих лиц и грубое обращение с гражданами.

В частности, по данным ведомства, в обществе вызвала резонанс ситуация, когда в нетрезвом состоянии заместитель акима Бурабайского района Кайрат Кудайбергенов, руководитель аппарата акима Малик Жауков и аким поселка Бурабай Чингиз Темирбеков устроили драку в гостевом доме "Шанырак" в поселке Бурабай. При этом нанесли ущерб владельцу заведения. Впоследствии Малик Жауков был уволен, остальные привлечены к дисциплинарной ответственности, им вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.

Не меньшую критику в обществе вызвало дисциплинарное дело заместителя руководителя Управления здравоохранения актюбинской области Алмата Ермагамбетова, который якобы дал денежное вознаграждение в сумме 20 тысяч долларов для поступления дочери в вуз. По решению совета по этике, Алмат Ермагамбетов также уволен с занимаемой должности.

За неэтичное поведение с гражданами уволен аким города Капшагай Сатжан Кикимов.



По данным Агентства, в 2016 году за совершение проступков, дискредитирующих госслужбу, и нарушение норм служебной этики по рекомендации советов по этике к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены более 400 госслужащих.

"Общество рассчитывает , что государственные служащие будут вкладывать все свои силы , знания и опыт в осуществляемую ими профессиональную деятельность, беспристрастно и честно служить своей Родине - Республике Казахстан", - отмечают в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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Валерий_М (Посетители) Сегодня, 15:47
Как показал опрос, что 70% чиновников не понимают значение выражения «иметь совесть», а 30% - понимают его в эротическом смысле. lol
 
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  • Швейк
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 15:26
Швейк,
Ахаха. rofl
 
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  • ПетровичЪ.
  • Маривана
  • RRR
 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:24
У нас нищим грехи отпускает церковь, а миллионерам — государство (с) crazy
 
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ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 15:23
Глянуть не успел,да и не очень то и надо. uhmylka
 
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  • Маривана
 Placida (Посетители) Сегодня, 15:11
Маривана,
да. Там подрывать уже нечего cry
 
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  • RRR
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:09
а че видос удалили? за кем то уже приехали органы?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Placida
  • Швейк
  • RRR
 Маривана (Посетители) Сегодня, 15:01
Государственные служащие своим поведением не должны дискредитировать государственную службу, подрывать авторитет, имидж государственного аппарата и доверия со стороны общества


rofl rofl rofl rofl rofl

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