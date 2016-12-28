Провинившихся казахстанских чиновников показали в видеоролике

Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГиПК) РК опубликовало видеоролик, в котором перечислены самые громкие нарушения и скандалы, в которых были замечены казахстанские чиновники в 2016 году, передает корреспондент Tengrinews.kz."Государственные служащие своим поведением не должны дискредитировать государственную службу, подрывать авторитет, имидж государственного аппарата и доверия со стороны общества", - говорится в описании к ролику.По данным АДГиПК РК, чиновники привлекались к ответственности за драку, пьянство, попытку взяткодательства, лоббирование интересов третьих лиц и грубое обращение с гражданами.В частности, по данным ведомства, в обществе вызвала резонанс ситуация, когда в нетрезвом состоянии заместитель акима Бурабайского района Кайрат Кудайбергенов, руководитель аппарата акима Малик Жауков и аким поселка Бурабай Чингиз Темирбеков устроили драку в гостевом доме "Шанырак" в поселке Бурабай. При этом нанесли ущерб владельцу заведения. Впоследствии Малик Жауков был уволен, остальные привлечены к дисциплинарной ответственности, им вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.Не меньшую критику в обществе вызвало дисциплинарное дело заместителя руководителя Управления здравоохранения актюбинской области Алмата Ермагамбетова, который якобы дал денежное вознаграждение в сумме 20 тысяч долларов для поступления дочери в вуз. По решению совета по этике, Алмат Ермагамбетов также уволен с занимаемой должности.За неэтичное поведение с гражданами уволен аким города Капшагай Сатжан Кикимов.По данным Агентства, в 2016 году за совершение проступков, дискредитирующих госслужбу, и нарушение норм служебной этики по рекомендации советов по этике к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены более 400 госслужащих."Общество рассчитывает , что государственные служащие будут вкладывать все свои силы , знания и опыт в осуществляемую ими профессиональную деятельность, беспристрастно и честно служить своей Родине - Республике Казахстан", - отмечают в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции.