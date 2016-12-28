Провинившихся казахстанских чиновников показали в видеоролике

Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГиПК) РК опубликовало видеоролик, в котором перечислены самые громкие нарушения и скандалы, в которых были замечены казахстанские чиновники в 2016 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Государственные служащие своим поведением не должны дискредитировать государственную службу, подрывать авторитет, имидж государственного аппарата и доверия со стороны общества", - говорится в описании к ролику.
По данным АДГиПК РК, чиновники привлекались к ответственности за драку, пьянство, попытку взяткодательства, лоббирование интересов третьих лиц и грубое обращение с гражданами.
В частности, по данным ведомства, в обществе вызвала резонанс ситуация, когда в нетрезвом состоянии заместитель акима Бурабайского района Кайрат Кудайбергенов, руководитель аппарата акима Малик Жауков и аким поселка Бурабай Чингиз Темирбеков устроили драку в гостевом доме "Шанырак" в поселке Бурабай. При этом нанесли ущерб владельцу заведения. Впоследствии Малик Жауков был уволен, остальные привлечены к дисциплинарной ответственности, им вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.
Не меньшую критику в обществе вызвало дисциплинарное дело заместителя руководителя Управления здравоохранения актюбинской области Алмата Ермагамбетова, который якобы дал денежное вознаграждение в сумме 20 тысяч долларов для поступления дочери в вуз. По решению совета по этике, Алмат Ермагамбетов также уволен с занимаемой должности.
За неэтичное поведение с гражданами уволен аким города Капшагай Сатжан Кикимов.
По данным Агентства, в 2016 году за совершение проступков, дискредитирующих госслужбу, и нарушение норм служебной этики по рекомендации советов по этике к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены более 400 госслужащих.
"Общество рассчитывает , что государственные служащие будут вкладывать все свои силы , знания и опыт в осуществляемую ими профессиональную деятельность, беспристрастно и честно служить своей Родине - Республике Казахстан", - отмечают в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции.
2010-2016 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130002, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.