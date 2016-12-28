Индекс бешбармака значительно упал к концу года

Индекс бешбармака 2015-2016 / Инфографика isas.kz

Перед Новым годом ожидается стремительный рост покупательской способности, но не из-за низких цен, а из-за выплат премий и бонусов к новогодним праздникам.Индекс покупательской способности (Индекс бешбармака) в ноябре 2016 года значительно упал. На среднюю зарплату казахстанца сейчас можно приготовить всего 42,9 порции мяса по-казахски.Это связано со значительным ростом цен на конину в ноябре из-за традиционной заготовки мяса на зиму (согым) и роста цен на яйца, сообщают аналитики ISAS.Прошлогодняя девальвация и последующий рост цен вызвали сильное падение индекса ещё в октябре 2015 года, однако последующее снижение цен отечественными производителями, вызванное снижением покупательской активности населения, привело к последующему стремительному росту.Снижение цен отечественными производителями к апрелю 2016 году привело к некоторому дисбалансу интересов производителей и потребителей. Следствием стало некоторое повышение цен, а за ним – плавное снижение индекса и приведение его значений к позиции максимума 2015 года.Эксперты ожидают сильный рост в декабре, но не из-за падения цен, а из-за выплат премий и бонусов к новогодним праздникам, что повышает покупательскую способность и покупательскую активность населения в этот период.Индекс Бешбармака – неофициальный способ определения покупательной способности в РК.Это показатель достатка населения страны, который рассчитывается как отношение средней заработной платы к цене бешбармака, рассчитанной на основе данных о ценах, полученных в ходе маркетингового исследования – панели домохозяйств. Он равняется количеству порций, которое можно приготовить на среднюю заработную плату.Индекс Бешбармака основан на теории паритета покупательской способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров, только вместо корзины берётся одно стандартное и самое популярное блюдо, приготавливаемое в Казахстане повсеместно. Делается это для того, чтобы определить реальную покупательскую способность в разных регионах страны."Бешбармак мы выбрали в качестве эталона по двум причинам: бешбармак популярен во всех регионах страны, и само блюдо содержит достаточное количество продовольственных компонентов (мука, мясо, яйца, овощи), чтобы считать его универсальным отражением народного хозяйства. Его стоимость в каждом регионе зависит от объёмов выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции, цены аренды, сырья, рабочей силы и прочих факторов, и Индекс бешбармака – лучший способ увидеть темпы развития экономики различных регионов и Казахстана в целом", – рассказали в агентстве.Поскольку в различных регионах страны бешбармак готовят по-разному, с разными ингредиентами, разными сортами мяса, где-то с овощами, где-то без овощей, разработана унифицированная рецептура. Данного количества продуктов должно хватить на 1 табак (большое блюдо) бешбармака.