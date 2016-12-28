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Курс тенге к рублю приближается к психологической отметке

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 16:07
Курс тенге к рублю приближается к психологической отметке
Фото Reuters
С начала года рубль укрепился к тенге с уровня 4,7 до 5,48 (по состоянию на 28 декабря) и в самое ближайшее время может достигнуть психологической отметки в 5,5. Корреспондент Tengrinews.kz попросил экспертов объяснить, с чем связан такой рывок российской валюты, и оценить, как такой курс влияет на экономику Казахстана.

По словам директора ТОО BRB Invest Галима Хусаинова, причины столь ощутимого укрепления рубля к тенге во многом связаны с тем, что в Казахстане и России отличается курсовая политика. В России курс валюты привязан к рынку и зависит от разных показателей, а в Казахстане он, в основном, привязан только к доллару.

"Если нефть дорожает - рубль укрепляется, если падает - рубль тоже падает. Проходят налоговые выплаты - рубль начинает укрепляться. А в казахстанской экономике выбрана политика ориентирования на доллар. Рубль лишь задает нам тренд, но к нему мы не привязываемся. Это объясняется тем, что основные энергоресурсы Казахстан экспортирует за доллары", - пояснил эксперт.

Cтарший аналитик "Альпари" Анна Бодрова констатировала, что рубль в целом завершает 2016 год заметным укреплением к торгуемым валютам разных стран. Это связано с сырьевой поддержкой и с тем, что российская экономика и политика не вызывали стрессов рубля .

"Рубль раньше, чем тенге, отпустили в свободное плавание, у него раньше прошел переходный стрессовый период, и раньше наступила фаза равновесия", - дополнила эксперт.

Оценивая курс в 5,5 тенге за рубль, Хусаинов высказал мнение, что для Казахстана - это не очень хорошо. Так как республика в достаточной мере зависит от российского импорта, сильная российская валюта приведет к повышению цен на многие продукты.

"Это и продукты питания, и ГСМ, и строительные материалы, и продукция легкой промышленности. Курс в 5,5 и выше будет разгонять инфляцию в стране. Здесь получается, что Нацбанк РК, с одной стороны, должен бороться с инфляцией, а с другой стороны, если допускать ослабление тенге по отношению к основному торговому партнеру по потребительской корзине, мы получим подорожание товаров в тенговом эквиваленте. Соответственно, будет прямое влияние на инфляцию в стране", - пояснил директор ТОО BRB Invest.

Эту точку зрения полностью разделяет экономист "Astana Best Consulting Group" Арман Байганов, который среди плюсов курса в 5,5 тенге за рубль видит только то, что казахстанские товаропроизводители станут более конкурентоспособными на рынке ЕАЭС.

Оценивая укрепление рубля, Байганов отметил, что если бы тенге также укреплялся к доллару, то курс к американской валюте в настоящий момент составлял бы 280-290 тенге. Он ожидает, что отметка в 5,5 будет достигнута в самое ближайшее время, а в 2017 году российская валюта продолжит укрепляться к тенге.

В свою очередь Хусаинов не думает, что ослабление тенге к рублю будет слишком сильным, потому что как только появятся сигналы по росту инфляции в Казахстане, тенге придется укреплять.

"Ручными методами комплексно вопрос с повышением цен не решится. Пример - ГСМ. Как только рубль укрепляется, наши начинают сдерживать цены, потом образуется дефицит и все равно повышаются цены. Тоже будет и с остальными товарами. Поэтому нельзя допустить сильное ослабление тенге по отношению к рублю", - резюмировал эксперт.

Бодрова же полагает, что сложившиеся тенденции в паре рубль/тенге, по всей видимости, сохранятся как минимум в первом квартале 2017 года. Дальше почти все будет зависеть от стоимости сырья и точности исполнения странами-нефтепроизводителями одобренных соглашений по заморозке объемов добычи нефти. Явных минусов или плюсов от усиления рубля в паре с тенге она не видит.

Ранее Байганов заявлял, что удорожание российской валюты будет оказывать давление на тенге в сторону понижения. Он тогда прогнозировал, что к концу года курс рубля может составить в пределах 5,20-5,40 тенге.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 keyzet (Посетители) Сегодня, 16:24
Это объясняется тем, что основные энергоресурсы Казахстан экспортирует за доллары
а должен за тенге
 
 

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