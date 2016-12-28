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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Идрисова сменили на посту министра иностранных дел

Просмотров:504 Опубликовано: Сегодня, 17:09
Идрисова сменили на посту министра иностранных дел
Фото: strategy2050.kz
Указом в связи с переходом на другую работу Идрисов Ерлан Абильфаизович от должности Министра иностранных дел Республики Казахстан, передает пресс-служба Акорды.

Указом Главы государства Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен Министром иностранных дел Республики Казахстан и освобожден от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций.

Идрисова сменили на посту министра иностранных дел


Кайрат Абдрахманов родился в г. Панфилов Талды-Курганской (ныне - Жаркент, Алма-Атинской области).

Окончил истфак Казахского государственного университета (1987).

В 1987-91 - преподаватель истории в Казахском политехническом институте. В 1991-93 - аспирант КазГУ.

В 1993-97 - 3-й, 2-й секретарь, зав. отделом, зам. начальника Управления стран Азии МИД Казахстана.

1997 - зам. директора Департамента стран Азии МИД РК.

1997-98 - нач-к Управления Азии, Ближнего Востока и Африки - зам. директора 4-го департамента МИД РК.

1998-99 - директор 3-го департамента, департамента двусторонних отношений МИД РК.

1999-2001 - вице-министр иностранных дел РК.

2001-2003 - советник-посланник Посольства РК в Великобритании.

апрель 2003 - март 2006 - Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Израиле.

3 марта 2006 - август 2007 - вице-министр иностранных дел РК.

С августа 2007 - сент. 2008 - посол РК в Австрии-постпред РК в ОБСЕ.

C января 2008 - представитель экономико-экологического комитета ОБСЕ.

С сентября по декабрь 2008 - постоянный представитель Казахстана при ОБСЕ и др. международных организациях в Вене.

С декабря 2008 по март 2011 - постоянный представитель Казахстана при ОБСЕ.

С марта 2011 - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель Казахстана при международных организациях в городе Вене.

Имеет чин Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2-го класса (2001).
Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 2 )

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Abik (Посетители) Сегодня, 17:29
Цитата: ПетровичЪ.
Зачётный послужной список.

Главное был послом в Австрии когда разбирались с Рахатом Алиевым.
Повышение получил. podmig
Он наверное враг №2 Айсултана Назарбаева. chih

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 17:22
Зачётный послужной список.
 
 

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