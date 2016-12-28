Идрисова сменили на посту министра иностранных дел

Указом в связи с переходом на другую работу Идрисов Ерлан Абильфаизович от должности Министра иностранных дел Республики Казахстан, передает пресс-служба Акорды.Указом Главы государства Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен Министром иностранных дел Республики Казахстан и освобожден от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций.родился в г. Панфилов Талды-Курганской (ныне - Жаркент, Алма-Атинской области).Окончил истфак Казахского государственного университета (1987).В 1987-91 - преподаватель истории в Казахском политехническом институте. В 1991-93 - аспирант КазГУ.В 1993-97 - 3-й, 2-й секретарь, зав. отделом, зам. начальника Управления стран Азии МИД Казахстана.1997 - зам. директора Департамента стран Азии МИД РК.1997-98 - нач-к Управления Азии, Ближнего Востока и Африки - зам. директора 4-го департамента МИД РК.1998-99 - директор 3-го департамента, департамента двусторонних отношений МИД РК.1999-2001 - вице-министр иностранных дел РК.2001-2003 - советник-посланник Посольства РК в Великобритании.апрель 2003 - март 2006 - Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Израиле.3 марта 2006 - август 2007 - вице-министр иностранных дел РК.С августа 2007 - сент. 2008 - посол РК в Австрии-постпред РК в ОБСЕ.C января 2008 - представитель экономико-экологического комитета ОБСЕ.С сентября по декабрь 2008 - постоянный представитель Казахстана при ОБСЕ и др. международных организациях в Вене.С декабря 2008 по март 2011 - постоянный представитель Казахстана при ОБСЕ.С марта 2011 - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель Казахстана при международных организациях в городе Вене.Имеет чин Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2-го класса (2001).