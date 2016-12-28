В Казахстане упростят процесс сдачи авто в утиль

В Казахстане планируют упростить процесс сдачи авто в утиль, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.



Так, Оператором РОП совместно с Комитетом административной полиции МВД РК будет проводиться работа по согласованию и утверждению единой формы справки о снятии с учета транспортного средства для последующей утилизации. Также для удобства населения Оператором РОП совместно с Министерством юстиции РК и Республиканской нотариальной палатой будет внедрена единая форма доверенности на сдачу транспортного средства на утилизацию. Данные изменения позволят облегчить процесс сдачи старого авто в утиль.



Отметим, что в полной мере программа по выкупу старых автомобилей в 17 городах Казахстана запустится с 16 января 2017 года. Стоит отметить, что Оператором РОП также достигнута договоренность с АО "Казпочта" - открытие расчетных счетов для физических и юридических лиц. Кроме этого, в период с 4 по 15 января 2017 года будет внедрена система электронной очереди, разработан график передвижения мобильных пунктов сбора старых автомобилей, а также усовершенствована процедура приема и оценки ВЭТС.



За период с 21 ноября по 27 декабря 2016 года в рамках реализации пилотной версии программы пунктами сбора Оператора РОП было принято 4 774 вышедших из эксплуатации транспортных средств. Лидером по приему старых автомобилей стал Шымкент. Больше чем за месяц в этом городе приняли 661 автомобиль. На втором месте Костанай, там собрали 627 автомобилей. Замыкает тройку - Актобе. Там для дальнейшей утилизации было принято 412 вышедших из эксплуатации транспортных средств.



Средний возраст принятых на утилизацию автотранспортных средств составляет от 25 до 30 лет. За время работы Программы стимулирования сдачи ВЭТС 4 772 автомобиля были оценены по первой категории - 150 тысяч тенге и два автомобиля по второй категории - 48 тысяч тенге.