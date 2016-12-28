Задержан бывший председатель КНБ РК

Комитетом национальной безопасности РК осуществляется досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных органов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статье 185 ч.3 ("Разглашение государственных секретов") и статье 362 ч.3 ("Превышение власти и должностных полномочий") УК Республики Казахстан, задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич", - отметили в пресс-службе КНБ РК.



Указанные лица в порядке ст.128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан водворены в следственный изолятор КНБ. По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства.



Расследование продолжается, о его ходе и результатах будет сообщено дополнительно.



Согласно данным на сайте КНБ РК, генерал-лейтенант Нартай Дутбаев занимал пост председателя КНБ с декабря 2001 по февраль 2006 года.