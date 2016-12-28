Задержан бывший председатель КНБ РК

Комитетом национальной безопасности РК осуществляется досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных органов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статье 185 ч.3 ("Разглашение государственных секретов") и статье 362 ч.3 ("Превышение власти и должностных полномочий") УК Республики Казахстан, задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич", - отметили в пресс-службе КНБ РК.
Указанные лица в порядке ст.128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан водворены в следственный изолятор КНБ. По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства.
Расследование продолжается, о его ходе и результатах будет сообщено дополнительно.
Согласно данным на сайте КНБ РК, генерал-лейтенант Нартай Дутбаев занимал пост председателя КНБ с декабря 2001 по февраль 2006 года.
2010-2016 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130002, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.