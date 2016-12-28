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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Задержан бывший председатель КНБ РК

Просмотров:145 Опубликовано: Сегодня, 18:27
Задержан бывший председатель КНБ РК
Фото с сайта Tengrinews.kz
Комитетом национальной безопасности РК осуществляется досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных органов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статье 185 ч.3 ("Разглашение государственных секретов") и статье 362 ч.3 ("Превышение власти и должностных полномочий") УК Республики Казахстан, задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич", - отметили в пресс-службе КНБ РК.

Указанные лица в порядке ст.128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан водворены в следственный изолятор КНБ. По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства.

Расследование продолжается, о его ходе и результатах будет сообщено дополнительно.

Согласно данным на сайте КНБ РК, генерал-лейтенант Нартай Дутбаев занимал пост председателя КНБ с декабря 2001 по февраль 2006 года.
Источник: Tengrinews.kz
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