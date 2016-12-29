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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Посол США рассказал, зачем казахстанцам 10-летние визы

Просмотров:813 Опубликовано: Сегодня, 08:05
Посол США рассказал, зачем казахстанцам 10-летние визы
Фото Турар Казангапов ©
С 29 декабря казахстанцы смогут получать многократные визы в США сроком до десяти лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу посольства Соединенных Штатов.

Посольство США в Казахстане сообщило о начале выдачи долгосрочных виз для деловых и туристических поездок гражданам республики. С 29 декабря 2016 года соответствующие требованиям казахстанские кандидаты смогут получать многократные визы в США сроком до десяти лет.

"Введение бизнес и туристической визы сроком на десять лет даст возможность гражданам Казахстана и Америки посвятить больше времени планированию поездки и не переживать об оформлении визы", - сказал посол США в Казахстане Джордж Крол.

Стоимость десятилетней визы для деловых, туристических поездок остается на уровне 160 долларов.

В пресс-службе отметили, что упрощение визовых требований на взаимной основе происходит в год, когда Соединенные Штаты и Казахстан отмечают 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами." Такое развитие событий подчеркивает прочные партнерские отношения, сформировавшиеся между нашими странами на протяжении последних 25 лет и символизирующие приверженность Соединенных Штатов к дальнейшему развитию дружеских отношений с народом Казахстана и в дальнейшем", - отметил Крол.

Стоит отметить, что Министерство иностранных дел Казахстана также будет выдавать визы сроком действия на десять лет для граждан США, которые планируют туристические и деловые поездки в Казахстан. С 1 января гражданам США, приезжающим в Казахстан на срок не более 30 дней, виза не потребуется.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Швейк
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 09:51
отчего все мои земляки так тащатся от СШП?
 
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  • Швейк
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 09:21
Очень удобно для некоторых lol сбежал и гости себе 10 лет,а за 10 лет многое может поменяется
 
 

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