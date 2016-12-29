Испражнениями на бумагу назвали карикатуру на крушение Ту-154 в Минобороны РФ

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на тему крушения самолёта Ту-154 в районе Сочи. На рисунке изображены падающий самолет и солист ансамбля Александрова, издающий долгий звук "а-а-а-а-а-а-а".



"Репертуар военного хора расширяется", – гласит подпись к карикатуре.



Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что уделять внимание карикатурам Charlie Hebdo на тему крушения Ту-154 над Чёрным морем "унизительно для нормального человека", передает Russia Today.



"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость унизительно для нормального человека", – сказал он.



Конашенков добавил, что из-за подобного творчества, которое характеризует западные ценности, их носители и защитники обречены "по меньшей мере на одиночество в будущем".



"Charlie Hebdo не имеет отношения ни к свободе слова, ни к информации. Это всего лишь клоака, исторгающая нечистоты. Реакция одна – омерзение", — написал член Совета Федерации, экс-глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter.



Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что редакционная политика журнала является аморальной и бесчеловечной.



"Charlie Hebdo насмехается над нашей национальной трагедией. Позор!" — написал Кадыров в своём Instagram.



Крушение российского самолёта Минобороны произошло над Чёрным морем 25 декабря. На борту Ту-154 находились восемь членов экипажа, восемь военнослужащих РФ, 64 артиста, девять представителей СМИ, двое госслужащих и известный активист, врач Елизавета Глинка, широко известная как Доктор Лиза.



Свидетелем стал сотрудник береговой охраны, который сообщил, что лайнер упал с неестественно задранным вверх носом.