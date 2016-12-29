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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Испражнениями на бумагу назвали карикатуру на крушение Ту-154 в Минобороны РФ

Просмотров:1009 Опубликовано: Сегодня, 09:15
Испражнениями на бумагу назвали карикатуру на крушение Ту-154 в Минобороны РФ
Карикатура на падение Ту-154 / Фото charliehebdo.fr
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на тему крушения самолёта Ту-154 в районе Сочи. На рисунке изображены падающий самолет и солист ансамбля Александрова, издающий долгий звук "а-а-а-а-а-а-а".

"Репертуар военного хора расширяется", – гласит подпись к карикатуре.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что уделять внимание карикатурам Charlie Hebdo на тему крушения Ту-154 над Чёрным морем "унизительно для нормального человека", передает Russia Today.

"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость унизительно для нормального человека", – сказал он.

Конашенков добавил, что из-за подобного творчества, которое характеризует западные ценности, их носители и защитники обречены "по меньшей мере на одиночество в будущем".

"Charlie Hebdo не имеет отношения ни к свободе слова, ни к информации. Это всего лишь клоака, исторгающая нечистоты. Реакция одна – омерзение", — написал член Совета Федерации, экс-глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что редакционная политика журнала является аморальной и бесчеловечной.

"Charlie Hebdo насмехается над нашей национальной трагедией. Позор!" — написал Кадыров в своём Instagram.

Крушение российского самолёта Минобороны произошло над Чёрным морем 25 декабря. На борту Ту-154 находились восемь членов экипажа, восемь военнослужащих РФ, 64 артиста, девять представителей СМИ, двое госслужащих и известный активист, врач Елизавета Глинка, широко известная как Доктор Лиза.

Свидетелем стал сотрудник береговой охраны, который сообщил, что лайнер упал с неестественно задранным вверх носом.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 10 )

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 Космос (Посетители) Сегодня, 10:31
Даже обращать внимание на эту натужную гадость унизительно для нормального человека"

Согласен. Логика здравого смысла подсказывает, что это выражение также справедливо к СМИ, если люди в них работающие, считают себя нормальными, а не теми, кто прилагает усилия к тиражированию подобной мерзости
 
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 Маривана (Посетители) Сегодня, 10:13
Цитата: keyzet
А есть карикатура от Шарли, как расстреливали их редакцию? Мне чисто поржать.


я думаю они скоро доприсуются, и российские программеры сделают игруху, где заходишь в издание "чарлихарчок" и мочишь там всех подряд (основано на реальных событиях)... и веселье, шутки, прибаутки, надо зверью на их языке объяснять над чем можно шутить, а над чем нужно скорбить. Мне все больше кажется, что вся гейропа конкретно путает понятия "свобода слова" и "какие-то человеческие рамки, нормы морали что-ли"...

legalize it...
 
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 aborigen (Посетители) Сегодня, 10:07
Моральные уроды марают бумагу
 
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 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 09:39
keyzet,
Теперь там шутят и издеваются.
 
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 keyzet (Посетители) Сегодня, 09:35
Карикатур не нашел. Есть только суровая правда жизни. Странно, почему они не посмеялись над этим, а начали рисовать какие-то картинки про свободу слова и про то, шо их коллеги были Лыцерями

 
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 ДухLess (Посетители) Сегодня, 09:26
Дегенераты и ублюдки... хорошо смеется тот, кто смеется последним kill

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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 keyzet (Посетители) Сегодня, 09:23
А есть карикатура от Шарли, как расстреливали их редакцию? Мне чисто поржать.
 
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 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 09:22
busurman,
Точно. beer2
 
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 busurman (Посетители) Сегодня, 09:20
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 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 09:19
Басурмане чё с них взять.
 
 

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