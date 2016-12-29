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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанские полицейские перестанут использовать жезлы с начала 2017 года

Просмотров:963 Опубликовано: Сегодня, 09:30
Казахстанские полицейские перестанут использовать жезлы с начала 2017 года
Фото: ©tengrinews.kz
C 1 января 2017 года казахстанские полицейские перестанут использовать в работе жезлы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, остановка машин полицейскими будет производиться только жестом рук.

"Остановка будет производиться только жестом рук, с одновременной подачей свистка, либо использованием специальных звуковых и световых сигналов громкоговорящих устройств, установленных на патрульных автомашинах а также в режиме автопатрулирования", - сказал Садубаев.

"В рамках модернизации правоохранительных органов МВД РК изучен международный опы обеспечения безопасности дорожного движения, так так в ряде европейских стран жезл не используется в работе дорожной полиции. В соответствии с международными стандартами, с первого января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезл для остановки транспортных средств. Для фиксации нарушений правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы органов внутренних дел", - пояснил Алмас Садубаев.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 11:34
Ужу писали об этом ранее. Не будет этого.
 
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  • Orion
 sivuch1973 (Посетители) Сегодня, 11:05
траур , у гаишников кормилицу отобрали .
 
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  • BSB
  • elek
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 10:56
В соответствии с международными стандартами, с первого января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезл для остановки транспортных средств.

Международным стандартам надо соответствовать не отсутствием или наличием жезла, а знанием и неукоснительным исполнением законов.

Им хоть жезл, хоть лопату, хоть веер выдай, все равно не станут соответствовать международным стандартам...
 
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  • sivuch1973
  • Orion
 Космос (Посетители) Сегодня, 10:53
"Остановка будет производиться только жестом рук...

Бедолаги. Представляете, как инспекторов будет корежить и ломать первое время?! Фантомная память - хвать, а руки пустые... umnik
Кстати, вопрос - Если, по старой памяти, начнет инспектор палкой махать нарушителю, значить ли это, что для нарушителя это не является знаком остановки?
 
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шаман (Посетители) Сегодня, 10:11
пусть еще танцуют при регулировании на перекрестках

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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Orange (Посетители) Сегодня, 09:59
да ладно как стояли так будет стоят в кустах
 
 

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