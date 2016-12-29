Как изменятся расходы казахстанцев в 2017 году

Увеличение акцизов и ряд других изменений сделают сразу несколько категорий товаров дороже для потребителей со следующего года. Тем не менее казахстанцев ждут и приятные новости: со следующего года ожидается повышение минимальных зарплат, пенсий, пособий. Корреспондент Tengrinews.kz решил разобраться, что изменится в расходах граждан Казахстана в 2017 году.



Социальная сфера



Согласно утвержденному бюджету на 2017-2019 годы, в следующем году размер минимальной заработной платы в Казахстане увеличится на 7 процентов и составит 24 459 тенге. Кроме того, в новом году вырастет месячный расчетный показатель с 2 121 до 2 269 тенге. Исходя из него будут рассчитываться штрафы, налоги, ставки госпошлин и размеры пособий.



В 2017 году размеры пенсий и пособий по рождению ребенка также увеличатся на 20 процентов. К слову, повышение пенсий и пособий произойдет поэтапно. Как ранее рассказала министр здравоохранения и соцразвития Тамара Дуйсенова, с 1 января пенсии повысятся на 9 процентов, а пособия по рождению ребенка на 7 процентов. "С 1 июля будет повышение пенсий еще на 11 процентов. По детским пособиям на рождение ребенка - 13 процентов", - прокомментировала тогда Дуйсенова.



Таким образом, минимальная выплата пенсионерам составит 40 950 тенге: она складывается из минимального размера пенсии (28 148 тенге) и базовой пенсионной выплаты (12 802 тенге). Чтобы узнать сумму выплат для получателей солидарной пенсии (она рассчитывается индивидуально для каждого пенсионера с учетом его зарплаты и стажа), можно использовать следующую формулу: необходимо размер нынешней солидарной пенсии умножить на 1,09 и к полученной сумме прибавить новый размер базовой пенсионной выплаты и, если есть, размер специального государственного пособия (размеры выплат указаны в таблице).



Акцизы на алкоголь и табак



В конце ноября Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон по налогообложению и таможенному администрированию. В частности, документом предусмотрено поэтапное повышение акцизов на алкогольную продукцию и табачные изделия. Так, например, в 2017 году алкогольная продукция за один литр будет облагаться акцизом в 2 000 тенге, прирост по сравнению к предыдущему году - 45 процентов, в 2018 году - 2 275 тенге (прирост 14 процентов), в 2019 году - 2 550 тенге (прирост 4 процента). По предварительным оценкам, розничная цена возрастет с 690 тенге до 780 тенге за 0,5 литра водки.



Также ожидается и рост цен на табачную продукцию. К примеру, минимальные цены на сигареты в Казахстане повысятся до 300 тенге с 2017 года. Для сравнения, с 1 января 2016 года цена была установлена в размере 240 тенге.



Топливо



С нового года планируется повышение цен на сжиженный газ. Согласно приказу Министерства энергетики РК от 12 декабря 2016 года, предельная оптовая цена сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке республики с 1 января по 31 марта 2017 года составит 28 тысяч тенге за тонну (или 14,84 тенге за литр) без учета НДС. Ранее цена оптовой реализации была установлена в размере 23 106,45 тенге за тонну (12,25 тенге за литр). Таким образом, с нового года цена сжиженного газа возрастет на 21,6 процента.



Кроме того, по предположению ряда экспертов, в следующем году планируется повышение цен на бензин. Они все сходятся во мнении, что цена до 150 тенге литр в 2017 году представляется вполне реальной.



Авиа- и железнодорожные билеты



Дороже станут и железнодорожные билеты. Так, председатель Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК Асет Асавбаев ранее сообщал, что в Казахстане по ряду железнодорожных направлений ожидается незначительное повышение стоимости билетов на 3-7 процентов.



А вот цены на авиабилеты, наоборот, могут снизиться. По словам председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК Серика Жумангарина, ценовая политика авиакомпании "Эйр Астана" будет меняться. "В следующем году, по устному заверению авиакомпании, на 10 процентов будут снижены цены на самые дорогие билеты. Ценовая политика авиакомпании так или иначе будет меняться. Потому что рынок невозможно все время держать закрытым. Речь идет об открытом небе", - прокомментировал глава комитета, отвечая на вопросы депутатов. Напомним, высокие цены на билеты "Эйр Астаны" по Казахстану возмутили прокуроров. Тогда главный транспортный прокурор Ибрай Тлеугалиев заявил, что авиакомпания необоснованно завышает тарифы на перелеты.



Что будет с ценами на продукты питания



Согласно официальным данным, за 11 месяцев цены на продовольственные товары выросли на 7,8 процента, непродовольственные товары - на 8,6 процента. Платные же услуги за этот период подорожали на 6 процентов. В свою очередь, инфляция за январь-ноябрь составила 7,5 процента.



Аналитик группы компаний Forex Club Валерий Полховский ожидает, что в 2017 году цены продолжат расти как на товары, так и на услуги, но по сравнению с 2016 годом уже не так интенсивно. На это позволяет надеяться тот факт, что будет стабилизироваться курс тенге, а инфляция снижаться. Во многом, по его словам, такой прогноз видится вероятным из-за изменения ситуации на нефтяном рынке.



Полховский даже не исключает, что могут немного подешеветь импортные товары. Это произойдет, если национальная валюта сильно укрепится к доллару. В целом аналитик считает, что поставленная Нацбанком РК на 2017 год задача по уровню инфляции в 6-8 процентов вполне достижима. Полховский предполагает, что она может быть даже ниже. "Просто регулятор перестраховался. Сейчас темпы инфляции выше, потому что более низкая база. Колебания курса тенге оказывали сильное влияние, а в следующем году при расчете инфляции это будет заложено", - заключил эксперт.