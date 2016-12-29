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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Почему Карим Масимов начал «большую чистку» с КНБ

Просмотров:870 Опубликовано: Сегодня, 13:01
Почему Карим Масимов начал «большую чистку» с КНБ
Фото из открытых источников
Задержание значимых фигур, имеющих непосредственное отношение к национальной безопасности Казахстана — сигнал о том, что руководство страны намерено всерьез бороться с коррупцией и теневой экономикой. И новый глава КНБ Карим Масимов, несомненно, получивший карт-бланш от главы государства, неспроста начал «большую чистку» с Комитета нацбезопасности.

Так считает политолог Замир Каражанов.
— Несомненно, всех глубинных процессов, происходящих в недрах КНБ, мы не узнаем, да это и не особо нужно. Просто давайте немного проанализируем то, что у всех на виду. Чем занимался КНБ до прихода Карима Масимова? Да, комитет делал определенную работу, не особо распространяясь о результатах. Иногда только мы видели отчеты о предотвращенных терактах и задержаниях экстремистов. Попутно нейтрализовывались и, скажем так, «чуждые» работники идеологического фронта — Владимир Козлов, например. При этом мы не видели, что КНБ «наносил удары» по самой главной нашей угрозе — коррупции и теневой экономике.

Ворованная нефть кормила бастыков

Действительно, проблема теневой экономики сегодня приобрела небывалую остроту. Это признал и глава правительства Казахстана — премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев. В ходе пленарного заседания мажилиса 9 ноября 2016 года он сказал, что размер теневой экономики в Казахстане достиг 27 процентов.

— Это еще скромные цифры. По некоторым данным, теневая экономика перешагнула черту в сорок процентов! — комментирует Замир Каражанов. — В такой пиковой ситуации, когда встал вопрос о сохранении стабильности в обществе, нас могут спасти только решительные меры. Мы ожидали, что с приходом Карима Кажимкановича расширится круг полномочий КНБ. Так оно и произошло.

Последовала молниеносная операция по захвату ОПГ, незаконно торгующей нефтью. И поверьте, нам еще предстоит узнать, кто стоял за этой преступной «нефтяной» группировкой. Потому что в сказки о неких салафитах, «крышующих» ОПГ, мало кто поверил.

— Я думаю, что КНБ сегодня только начал «дергать за концы» той сети, малый участок которой мы увидели на НПЗ в Актобе.

Эта ворованная нефть кормила не только преступников, она кормила неких бастыков регионального уровня. Я не знаю всей системы, может быть, ниточки идут и дальше — в Астану. Но это достаточно крупные люди, которые смогли создать защиту от силовых структур. А Масимов эту защиту разрушил одной войсковой операцией.

Почему Карим Масимов начал «большую чистку» с КНБ

Нам еще предстоит узнать, кто стоял за преступной «нефтяной» группировкой в Актобе. Иллюстративное фото


Кого задержал КНБ?

28 декабря 2016 года Комитет национальной безопасности РК сообщил, что ведёт досудебное расследование в отношении нескольких должностных лиц госорганов. «В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 185 («Разглашение государственных секретов») и частью 3 статьи 362 («Превышение власти и должностных полномочий») УК Республики Казахстан, задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич», — отметили в пресс-службе КНБ РК.

Указанные лица в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан водворены в следственный изолятор КНБ.

По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства.
Источник: 365info
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Комментарии ( 3 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 15:04
Кем не был Карим Масимов, вот теперь глава КНБ. Через год,два вернётся к посту прьемер-министра...
 
-1
  • nadiuna
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Куаныш Атшыбай
 Bakitbek Wadihanov (Посетители) Сегодня, 14:08
Кәрім, саған сенеміз!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • nadiuna
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 14:07
Это еще скромные цифры. По некоторым данным, теневая экономика перешагнула черту в сорок процентов!
Это от ВВП,что ли? shock podmig
 
 

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