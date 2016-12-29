Почему Карим Масимов начал «большую чистку» с КНБ

Нам еще предстоит узнать, кто стоял за преступной «нефтяной» группировкой в Актобе. Иллюстративное фото

Задержание значимых фигур, имеющих непосредственное отношение к национальной безопасности Казахстана — сигнал о том, что руководство страны намерено всерьез бороться с коррупцией и теневой экономикой. И новый глава КНБ Карим Масимов, несомненно, получивший карт-бланш от главы государства, неспроста начал «большую чистку» с Комитета нацбезопасности.Так считает политолог Замир Каражанов.— Несомненно, всех глубинных процессов, происходящих в недрах КНБ, мы не узнаем, да это и не особо нужно. Просто давайте немного проанализируем то, что у всех на виду. Чем занимался КНБ до прихода Карима Масимова? Да, комитет делал определенную работу, не особо распространяясь о результатах. Иногда только мы видели отчеты о предотвращенных терактах и задержаниях экстремистов. Попутно нейтрализовывались и, скажем так, «чуждые» работники идеологического фронта — Владимир Козлов, например. При этом мы не видели, что КНБ «наносил удары» по самой главной нашей угрозе — коррупции и теневой экономике.Действительно, проблема теневой экономики сегодня приобрела небывалую остроту. Это признал и глава правительства Казахстана — премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев. В ходе пленарного заседания мажилиса 9 ноября 2016 года он сказал, что размер теневой экономики в Казахстане достиг 27 процентов.— Это еще скромные цифры. По некоторым данным, теневая экономика перешагнула черту в сорок процентов! — комментирует Замир Каражанов. — В такой пиковой ситуации, когда встал вопрос о сохранении стабильности в обществе, нас могут спасти только решительные меры. Мы ожидали, что с приходом Карима Кажимкановича расширится круг полномочий КНБ. Так оно и произошло.Последовала молниеносная операция по захвату ОПГ, незаконно торгующей нефтью. И поверьте, нам еще предстоит узнать, кто стоял за этой преступной «нефтяной» группировкой. Потому что в сказки о неких салафитах, «крышующих» ОПГ, мало кто поверил.— Я думаю, что КНБ сегодня только начал «дергать за концы» той сети, малый участок которой мы увидели на НПЗ в Актобе.Эта ворованная нефть кормила не только преступников, она кормила неких бастыков регионального уровня. Я не знаю всей системы, может быть, ниточки идут и дальше — в Астану. Но это достаточно крупные люди, которые смогли создать защиту от силовых структур. А Масимов эту защиту разрушил одной войсковой операцией.28 декабря 2016 года Комитет национальной безопасности РК сообщил, что ведёт досудебное расследование в отношении нескольких должностных лиц госорганов. «В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 185 («Разглашение государственных секретов») и частью 3 статьи 362 («Превышение власти и должностных полномочий») УК Республики Казахстан, задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич», — отметили в пресс-службе КНБ РК.Указанные лица в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан водворены в следственный изолятор КНБ.По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства.