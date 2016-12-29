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Не нужно выдавать желаемое за действительное - Байбек о снижении цен на продукты

Просмотров:254 Опубликовано: Сегодня, 14:01
Не нужно выдавать желаемое за действительное - Байбек о снижении цен на продукты
Фото Tengrinews.kz
Аким Алматы Бауыржан Байбек посетил крупный супермаркет города и поинтересовался, в частности, продажами огурцов из местной теплицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Бауыржан Байбек спросил о продажах алматинских огурцов, которые стоят 575 тенге за килограмм. Акима заверили, что цены на огурцы по сравнению с прошлым годом снизились на 18 процентов, на помидоры на 11 процентов.

"То есть по сравнению с прошлым годом снижение идет?" - поинтересовался аким.

"По сравнению с прошлым годом у нас идет снижение на 18 процентов. Это реальное снижение", - заверил руководитель Управления сельского хозяйства Айдын Керимбеков.

Затем Байбек спросил у Керимбекова, достаточно ли объема поставок огурцов в магазины города, на что получил отрицательный ответ.

"То, что вы мне рассказываете про снижение - это условность", - возмутился градоначальник.

Не нужно выдавать желаемое за действительное - Байбек о снижении цен на продукты


Руководство супермаркета сообщило акиму, что местные огурцы распродаются за полдня, поскольку алматинская теплица поставляет всего в четыре магазина по 6-8 тонн.

"Вы так говорите про 18 процентов, я в это не верю. Чтобы снизить стоимость, должен же быть объем. Что такое 6-8 тонн? Это вообще мизер. Надо реально говорить, мы же все понимаем и умеем считать. Если это большой объем, то это реально влияет на стоимость. А когда на пол дня хватает, то на цену это сильно не влияет. В целом подход правильный. И дальше будем работать. Желаемое за действительное не надо выдавать!" - возмутился Байбек.

После посещения супермаркета журналисты поинтересовались у Байбека устраивают ли его цены на продукты.

"Об этом должны говорить горожане. Мое мнение - мы работаем, делаем все возможное. Вы же видите, что цивилизованная торговля пришла. Это значит стабильные налоги, стабильная зарплата, это нормальное качество. Я могу сказать, что мы в этом году увеличили на два процента долю алматинских продуктов", - сказал Байбек.

При этом аким отметил, что два процента - это немало.

"Алматы - крупнейший рынок Казахстана с агломерацией три миллиона человек, и два процента доли - это большая системная работа. Мы далее будем заниматься этим. То есть наш ответ всем перекупщикам, посредникам, это, понятно, административные меры, но мы работаем в рынке, мы должны работать рыночно. Мы должны создавать предложения. Если будут нормальные предложения, то цены сами пойдут вниз", - пояснил Байбек.

По словам градоначальника, у покупателей разные предпочтения, поэтому необходимо, чтобы на прилавках присутствовали импортные товары.

"Наша задача государства - это 33 основные позиции. Правительство проводило, действительно по каким-то позициям у нас цены выше, но вы должны понимать, Алматы ­- 50 процентов от всего оптового рынка. Все, что приходит из за рубежа, в Алматы оседает, отсюда расфасовывается. Многие продукты даже не идут в регионы Казахстана. Соответственно, цены будут выше. Но если мы сейчас "зажмем" все, то те горожане, которые хотят что-то купить, к примеру, итальянскую лапшу, будут недовольны. (...) Летом одни цены, зимой начинают расти. Почему? Потому что нет свежей продукции. Мы начинаем завозить. Мы системно над этим работаем. Горожане голосуют своими деньгами", - заключил градоначальник.

В конце ноября сообщалось, что цены на помидоры и огурцы повысились на 53,4-82,9 процента.
Источник: Tengrinews.kz
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