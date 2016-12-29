Глава Филиппин Дутерте обещает сбрасывать коррупционеров с вертолета

АСТАНА, 29 дек — Sputnik. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолета, так как делал это в прошлом и не сомневается в своих действиях, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Дутерте рассказал, что однажды выбросил из вертолета гражданина Китая, подозреваемого в изнасиловании и убийстве. "Если вы коррумпированы, я доставлю вас на вертолете в Манилу и сброшу вниз. Я уже раньше так делал, почему бы не сделать это снова?" — приводит агентство слова Дутерте.
Ранее президент Филиппин заявлял, что лично убивал подозреваемых в совершении преступлений, когда был мэром города Давао.
Также президент сказал, что шестерым арестованным на прошлой неделе в ходе операции по борьбе с наркоторговлей повезло, что его не было в городе. "Им повезло, что меня не было в Маниле… Давайте не будем создавать драму, я сам выстрелю в вас, если больше никто этого не сделает", — приводит агентство слова Дутерте.
Избранный в мае президент Филиппин Родриго Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.
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