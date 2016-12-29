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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Глава Филиппин Дутерте обещает сбрасывать коррупционеров с вертолета

Просмотров:274 Опубликовано: Сегодня, 14:15
Глава Филиппин Дутерте обещает сбрасывать коррупционеров с вертолета
© AP Photo / Aaron Favila
АСТАНА, 29 дек — Sputnik. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолета, так как делал это в прошлом и не сомневается в своих действиях, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Дутерте рассказал, что однажды выбросил из вертолета гражданина Китая, подозреваемого в изнасиловании и убийстве. "Если вы коррумпированы, я доставлю вас на вертолете в Манилу и сброшу вниз. Я уже раньше так делал, почему бы не сделать это снова?" — приводит агентство слова Дутерте.

Ранее президент Филиппин заявлял, что лично убивал подозреваемых в совершении преступлений, когда был мэром города Давао.

Также президент сказал, что шестерым арестованным на прошлой неделе в ходе операции по борьбе с наркоторговлей повезло, что его не было в городе. "Им повезло, что меня не было в Маниле… Давайте не будем создавать драму, я сам выстрелю в вас, если больше никто этого не сделает", — приводит агентство слова Дутерте.

Избранный в мае президент Филиппин Родриго Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.
Источник: Sputniknews.kz
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Комментарии ( 4 )

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ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 15:05
Цитата: ДухLess
Мож так и надо?

Только так. umnik
 
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  • nadiuna
  • ПетровичЪ.
 Tima1104 (Посетители) Сегодня, 14:41
Вот это я понимаю Президент bravo
 
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keyzet (Посетители) Сегодня, 14:31
а если после броска выяснится, что не того взяли, прыгнет следом?
 
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  • nadiuna
  • ПетровичЪ.
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 14:19
Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей

Кардинально, чё hypnosis Мож так и надо? boyan

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 

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