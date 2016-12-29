Прокуроры потребовали закрыть очередную группу "Курицы Алматы" во "ВКонтакте"

Прокуратура Алмалинского района Алматы подала иск в отношении очередной группы "Курицы Алматы" в социальной сети "Вконтакте", передает корреспондент Tengrinews.kz. Надзорный орган потребовал признать деятельность группы незаконной на территории Казахстана. Как стало известно, в правоохранительные органы обратился отец девушки из Алматы, чьи снимки и данные были размещены в сообществе.



"Установлено, что отдельными иностранными средствами массовой информации - интернет-ресурсами, к которым имеется свободный доступ пользователей на всей территории Республики Казахстан, распространяются сведения, порочащие репутацию граждан, клевета. В частности, на интернет-ресурсе vk.com без согласия граждан выкладываются фотографии, где обсуждается личность каждого лица в отрицательной форме, а также иные порочащие лжесведения", - отмечают прокуроры Алмалинского района.



Прокуроры заявили, что данными противоправными действиями сообществом "Курицы Алматы" нарушены конституционные права граждан. "Согласно статье 19 Конституции РК, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своих чести и достоинства. Более того, на данном сайте в свободном доступе размещено около 300 фотографий лиц женского пола с различными комментариями, распространением персональных данных, таких как Ф. И. О., адрес проживания, социальный статус, место работы или учебы и так далее", - пояснили в прокуратуре.



Установлено, что в сообществе зарегистрировано свыше 5 000 пользователей, как правило мужского пола, которые активно обсуждают фотографии женщин и их данные, оставляя свои комментарии, распространяя порочащие сведения. Сотрудники надзорного органа считают, что группа "Курицы Алматы" распространяет сведения, порочащие честь и достоинство других лиц, подрывая их честь и репутацию, нарушая нормы закона РК "О персональных данных и их защите".



Как стало известно, с подачи надзорного органа указанные материалы заблокированы на территории Казахстана по требованию Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.



Напомним, что в июне 2015 года сообщалось о закрытии доступа к скандально известной группе "Курицы Алматы" в социальной сети "ВКонтакте". Причиной блокировки стали многочисленные обращения оскорбленных девушек и их родителей. В свободном доступе там были более 250 фотографий девушек, которые выкладывают участники группы, делящиеся якобы подробностями их интимной жизни.