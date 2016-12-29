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Прокуроры потребовали закрыть очередную группу "Курицы Алматы" во "ВКонтакте"

Просмотров:293 Опубликовано: Сегодня, 16:35
Прокуроры потребовали закрыть очередную группу "Курицы Алматы" во "ВКонтакте"
Фото vk.com
Прокуратура Алмалинского района Алматы подала иск в отношении очередной группы "Курицы Алматы" в социальной сети "Вконтакте", передает корреспондент Tengrinews.kz. Надзорный орган потребовал признать деятельность группы незаконной на территории Казахстана. Как стало известно, в правоохранительные органы обратился отец девушки из Алматы, чьи снимки и данные были размещены в сообществе.

"Установлено, что отдельными иностранными средствами массовой информации - интернет-ресурсами, к которым имеется свободный доступ пользователей на всей территории Республики Казахстан, распространяются сведения, порочащие репутацию граждан, клевета. В частности, на интернет-ресурсе vk.com без согласия граждан выкладываются фотографии, где обсуждается личность каждого лица в отрицательной форме, а также иные порочащие лжесведения", - отмечают прокуроры Алмалинского района.

Прокуроры заявили, что данными противоправными действиями сообществом "Курицы Алматы" нарушены конституционные права граждан. "Согласно статье 19 Конституции РК, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своих чести и достоинства. Более того, на данном сайте в свободном доступе размещено около 300 фотографий лиц женского пола с различными комментариями, распространением персональных данных, таких как Ф. И. О., адрес проживания, социальный статус, место работы или учебы и так далее", - пояснили в прокуратуре.

Установлено, что в сообществе зарегистрировано свыше 5 000 пользователей, как правило мужского пола, которые активно обсуждают фотографии женщин и их данные, оставляя свои комментарии, распространяя порочащие сведения. Сотрудники надзорного органа считают, что группа "Курицы Алматы" распространяет сведения, порочащие честь и достоинство других лиц, подрывая их честь и репутацию, нарушая нормы закона РК "О персональных данных и их защите".

Как стало известно, с подачи надзорного органа указанные материалы заблокированы на территории Казахстана по требованию Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

Напомним, что в июне 2015 года сообщалось о закрытии доступа к скандально известной группе "Курицы Алматы" в социальной сети "ВКонтакте". Причиной блокировки стали многочисленные обращения оскорбленных девушек и их родителей. В свободном доступе там были более 250 фотографий девушек, которые выкладывают участники группы, делящиеся якобы подробностями их интимной жизни.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Швейк
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 17:10
Цитата: Швейк
никогда бы и не узнал

Действительно lol в первый раз слышу вообще.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • fitter
  • ПетровичЪ.
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:55
Наверное я отстал от жизни. Если бы не этот пост, я бы об этих птЫцах никогда бы и не узнал lol
 
 

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