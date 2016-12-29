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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Массовая драка на тое в Шымкенте: Начато расследование

Просмотров:570 Опубликовано: Сегодня, 18:21
Массовая драка на тое в Шымкенте: Начато расследование
Скрин с видео
Полицейские Шымкента начали досудебное расследование после появившегося в социальных сетях видео с массовой дракой на тое в Шымкенте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ДВД ЮКО.

29 декабря в социальных сетях появился видеоролик, в котором группа молодых мужчин устроила драку в одном из залов торжеств Шымкента.

"Установлено, что 16 ноября 2016 года на пульт "102" ЦОУ ДВД ЮКО в 00.30 поступило сообщение от сотрудницы тойханы о том, что в заведении происходит драка. На место выехала следственно-оперативная группа Абайского ОП. В ходе выяснения обстоятельств происшедшего сотрудница заведения отказалась писать заявление ввиду того, что хозяин торжества возместил нанесенный материальный ущерб заведению и она претензий ни к кому не имеет. О нанесении телесных повреждений, полученных на праздничном мероприятии, в органы внутренних дел никто не обращался", - рассказали в пресс-службе ДВД ЮКО.

"Но тем не менее факт массовой драки на тое в Шымкенте, запечатленный на видео и опубликованный в социальных сетях, зарегистрирован в ЕРДР Абайского ОП по статье 293 УК РК "Хулиганство". Начато досудебное расследование", - добавили в ведомстве.

Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ПетровичЪ.
  • мунайши73
  • kostya_aktau
 Швейк (Посетители) Сегодня, 19:14
Нормальный корпоративчик. Только с местным колоритом - на столах пляшут не бабы, а мужики rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Швейк
  • мунайши73
  • kostya_aktau
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 19:13
Цитата: мунайши73
жолаяқ не налили.

Пить не умеют, у нас есть поговорка,вот только не знаю как бы выразить,что бы модератора в неудобное положение не поставить(всегда с пониманием к ним отношусь) и теперь поговорка;" Не можешь какать lol не мучай попу". rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ПетровичЪ.
  • Швейк
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 19:07
жолаяқ не налили.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • мунайши73
  • Швейк
  • kostya_aktau
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 18:40
Вот позорники, такое мероприятие опошлили. Сказано дегенератам не наливать.
 
 

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