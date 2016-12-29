Массовая драка на тое в Шымкенте: Начато расследование

Полицейские Шымкента начали досудебное расследование после появившегося в социальных сетях видео с массовой дракой на тое в Шымкенте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ДВД ЮКО.
29 декабря в социальных сетях появился видеоролик, в котором группа молодых мужчин устроила драку в одном из залов торжеств Шымкента.
"Установлено, что 16 ноября 2016 года на пульт "102" ЦОУ ДВД ЮКО в 00.30 поступило сообщение от сотрудницы тойханы о том, что в заведении происходит драка. На место выехала следственно-оперативная группа Абайского ОП. В ходе выяснения обстоятельств происшедшего сотрудница заведения отказалась писать заявление ввиду того, что хозяин торжества возместил нанесенный материальный ущерб заведению и она претензий ни к кому не имеет. О нанесении телесных повреждений, полученных на праздничном мероприятии, в органы внутренних дел никто не обращался", - рассказали в пресс-службе ДВД ЮКО.
"Но тем не менее факт массовой драки на тое в Шымкенте, запечатленный на видео и опубликованный в социальных сетях, зарегистрирован в ЕРДР Абайского ОП по статье 293 УК РК "Хулиганство". Начато досудебное расследование", - добавили в ведомстве.
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