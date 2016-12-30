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Фильм режиссера из Казахстана возглавил список самых дорогостоящих провалов в Голливуде

Просмотров:253 Опубликовано: Сегодня, 09:24
Фильм режиссера из Казахстана возглавил список самых дорогостоящих провалов в Голливуде
Тимур Бекмамбетов. © screenrant.com
Голливудский блокбастер "Бен-Гур" режиссера Тимура Бекмамбетова возглавил список самых дорогостоящих провалов в кино 2016 года, опубликованный изданием The Hollywood Reporter.

По оценкам аналитиков, на "Бен-Гуре" инвесторы потеряли около 120 миллионов долларов. На производство ленты было потрачено 110 миллионов долларов плюс расходы на маркетинг. В мировом прокате картина собрала 94,1 миллиона долларов. Окупаемость составила 43 процента расходов.

Сам режиссер в интервью РИА Новости ранее рассказал, что "Бен-Гур" потерпел неудачу в американском прокате, потому что в современном мире идея мести популярнее, чем идея прощения.

"Картина необычна по сути, это голливудский фильм, в котором главное послание - простить своего врага. Как оказалось, эту идею сегодня мало кто в состоянии понять и принять", - объяснил Бекмамбетов.

На втором месте рейтинга картина Стивена Спилберга "Большой и добрый великан". Он окупился на 64 процента, потери - около 100 миллионов долларов. На третьей строчке - "Боги Египта" Алекса Пройаса с убытком в 90 миллионов долларов.

Среди других разорительных фильмов 2016 года - "Союзники" Роберта Земекиса с Брэдом Питтом и Марион Котийяр (убыток около 80 миллионов долларов), "Охотники за привидениями" Пола Фига (минус 70 миллионов долларов) и "Алиса в Зазеркалье" Джеймса Бобина (потери около 70 миллионов долларов).
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 09:58
Смотрел фильм. Разочаровался.
 
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xerox (Посетители) Сегодня, 09:53
Фильм режиссера из Казахстана
Да он скорее режиссер из России, чем из Казахстана? До его знаменитости он нафиг не нужен был в Казахстане.
 
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ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 09:42
Да не шарят америкозы просто. Менталитет не тот.
 
 

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