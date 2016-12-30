Фильм режиссера из Казахстана возглавил список самых дорогостоящих провалов в Голливуде

Голливудский блокбастер "Бен-Гур" режиссера Тимура Бекмамбетова возглавил список самых дорогостоящих провалов в кино 2016 года, опубликованный изданием The Hollywood Reporter.
По оценкам аналитиков, на "Бен-Гуре" инвесторы потеряли около 120 миллионов долларов. На производство ленты было потрачено 110 миллионов долларов плюс расходы на маркетинг. В мировом прокате картина собрала 94,1 миллиона долларов. Окупаемость составила 43 процента расходов.
Сам режиссер в интервью РИА Новости ранее рассказал, что "Бен-Гур" потерпел неудачу в американском прокате, потому что в современном мире идея мести популярнее, чем идея прощения.
"Картина необычна по сути, это голливудский фильм, в котором главное послание - простить своего врага. Как оказалось, эту идею сегодня мало кто в состоянии понять и принять", - объяснил Бекмамбетов.
На втором месте рейтинга картина Стивена Спилберга "Большой и добрый великан". Он окупился на 64 процента, потери - около 100 миллионов долларов. На третьей строчке - "Боги Египта" Алекса Пройаса с убытком в 90 миллионов долларов.
Среди других разорительных фильмов 2016 года - "Союзники" Роберта Земекиса с Брэдом Питтом и Марион Котийяр (убыток около 80 миллионов долларов), "Охотники за привидениями" Пола Фига (минус 70 миллионов долларов) и "Алиса в Зазеркалье" Джеймса Бобина (потери около 70 миллионов долларов).
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