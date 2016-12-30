Государство возьмёт под контроль цену газа на заправках

По словам антимонопольщиков, несмотря на то, что оптовая цена газа в стране возрастёт, прайсы на АГЗС изменятся не так значительно.
Как сообщила пресс-служба Комитета развития естественных монополий и защиты конкуренции МНЭ РК, с 1 января 2017 года оптовая цена голубого топлива повысится. При этом рост цен розничной реализации составит от 15.4 % в Карагандинской области до 13.8 % в Северо-Казахстанской.
Одновременно, чтобы избежать необоснованного повышения цен на автогаз, с 2017 года по 2020-й в Казахстане планируется начать регулировать розничную цену сжиженного газа. Когда именно введут госрегулирование и какой установят предел для розницы, чиновники пока не уточнили.
Ранее представители Минэнерго заявляли, что в перспективе Казахстан может отказаться от госрегулирования оптовых цен на сжиженный газ, как это уже произошло с бензином и дизельным топливом, и в январе ведомство начнёт готовить пакет предложений по этому поводу. Если идею одобрит правительство, оптовые цены на газ также отпустят в свободное плавание.
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