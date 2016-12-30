Пешим нарядам полиции запретят останавливать авто в Казахстане

Пешие наряды дорожно-патрульной полиции не смогут осуществлять надзор за дорожным движением с 2017 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Со следующего года мы полностью переходим на автопатрулирование. То есть надзор за дорожным движением будет полностью осуществляться автопатрулированием в режиме постоянного движения либо остановки в местах аварийно опасных участков. При этом пешие наряды дорожно-патрульной полиции надзор за дорожным движением осуществлять не могут", - сообщил первый заместитель Комитета административной полиции МВД РК Алибек Кениспаев в ходе брифинга СЦК.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2017 года казахстанские полицейские перестанут использовать в работе жезлы. Остановка будет производиться только жестом рук с одновременной подачей свистка либо использованием специальных звуковых и световых сигналов громкоговорящих устройств, установленных на патрульных автомашинах, а также в режиме автопатрулирования.
Как пояснил Алибек Кениспаев, МВД Казахстана руководствуется опытом стран Европы и США, где жезлы сотрудниками полиции не применяются. В ночное время полицейские будут регулировать дорожное движение с использованием светоотражающих жилетов.
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