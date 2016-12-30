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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пешим нарядам полиции запретят останавливать авто в Казахстане

Просмотров:617 Опубликовано: Сегодня, 11:00
Пешим нарядам полиции запретят останавливать авто в Казахстане
Фото Турара Казангапова
Пешие наряды дорожно-патрульной полиции не смогут осуществлять надзор за дорожным движением с 2017 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Со следующего года мы полностью переходим на автопатрулирование. То есть надзор за дорожным движением будет полностью осуществляться автопатрулированием в режиме постоянного движения либо остановки в местах аварийно опасных участков. При этом пешие наряды дорожно-патрульной полиции надзор за дорожным движением осуществлять не могут", - сообщил первый заместитель Комитета административной полиции МВД РК Алибек Кениспаев в ходе брифинга СЦК.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2017 года казахстанские полицейские перестанут использовать в работе жезлы. Остановка будет производиться только жестом рук с одновременной подачей свистка либо использованием специальных звуковых и световых сигналов громкоговорящих устройств, установленных на патрульных автомашинах, а также в режиме автопатрулирования.

Как пояснил Алибек Кениспаев, МВД Казахстана руководствуется опытом стран Европы и США, где жезлы сотрудниками полиции не применяются. В ночное время полицейские будут регулировать дорожное движение с использованием светоотражающих жилетов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Анатолий Анатолий173 (Посетители) Сегодня, 12:24
Аналогичная ситуация и напротив 8 дома в 7 микрорайоне...Мало того что очень часто стоят там на частных автомобилях (что запрещено им)Так еше и выбегают на третью полосу с жезлом. bazar
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 12:16
Думаю, что все жолполы с спец.машинами патрулируют и останавливают автомобиль. Кажется новые правила предназначены для областей, где еще остались пешие полисмэны...
 
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  • dom555
  • kolek
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 11:58
Цитата: Orion
Кого хотели рассмешить, ранее объединив эти две службы.

Им было не до смеха - они миллиардный бюджет пилили, который был выделен на модернизацию системы.

Точно так же, как с врачами, когда объедении терапевтов с педиатрами...
Бабло поделено, эксперимент не удался, возвращаем все взад....

На очереди система образования...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • бася
  • Mestnyi
  • мунайши73
  • kolek
 Orion (Посетители) Сегодня, 11:48
Ну вот, от чего уходили, к тому и пришли, всю жизнь было разделение между ГАИ и Патрульной службой. Кого хотели рассмешить, ранее объединив эти две службы.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Mestnyi
  • dom555
 kolek (Посетители) Сегодня, 11:20
Mestnyi,
Не расскажут, потому что в доли.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • kolek
  • Bamb00k
  • Orion
  • бася
  • dom555
  • мунайши73
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 11:10
надзор за дорожным движением будет полностью осуществляться автопатрулированием в режиме постоянного движения либо остановки в местах аварийно опасных участков.

Расскажите это товарисчам, которые "кормятся" в районе "дома связи". Вот реально сами там создают аварийно опасное место, шныряя по трехполосной дороге туда-сюда сами и таская за собой водителей остановленных машин...
Плюс всегда одна полоса занята остановленными машинами....
 
 

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