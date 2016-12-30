Предполагаемого лидера ОПГ "Четыре брата" Избасара перевели в больницу - адвокат

Подозреваемый по делу о хищении нефти в Актобе Еркин Избасар переведен из следственного изолятора в больницу. Об этом рассказал корреспонденту Tengrinews.kz адвокат предполагаемого лидера ОПГ "Четыре брата" Серик Сарсенов.



"Его перевели в железнодорожную больницу. В следственном изоляторе нет условий. Он не ходячий, не сидячий. Пока там находится", - сообщил Серик Сарсенов.



Адвокат добавил, что сейчас проводится судмедэкспертиза, по результатам которой будет понятно, сможет ли Избасар содержаться в следственном изоляторе. Отметим, что 50-летний подозреваемый прикован к инвалидной коляске. По словам адвоката, Избасар - инвалид первой группы, у него одна почка и травма позвоночника.



"Судмедэксперты должны ответить на вопрос, может ли он содержаться с учетом его заболеваний в условиях следственного изолятора и может ли он там получить необходимую квалифицированную медицинскую помощь", - пояснил Сарсенов.



Еркин Избасар был задержан 7 декабря в Алматы. Спецслужбы считают его одним из организаторов хищений нефти в Актюбинской области.



8 декабря появилась информация о том, что Еркин Избасар был доставлен на допрос в Актобе. Мужчина вместе со своими помощниками в сопровождении сотрудников силовых органов прилетел в Актобе специальным рейсом. Избасар был арестован на два месяца.



12 декабря по делу о хищениях нефти в Актобе были арестованы 12 человек. 13 декабря в суде озвучили схему хищения нефти группировкой "Четыре брата".



14 декабря Сарсенов заявил, что информация о связи между Избасаром и девятью подозреваемыми не соответствует действительности. У адвоката вызвала вопросы подследственность статьи, по которой предъявлены обвинения подозреваемым по делу о хищении нефти.



Сарсенов также считает, что нет доказательств того, что его подзащитный является лидером ОПГ "Четыре брата".



21 декабря был арестован бывший заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД РК Рахат Аханов. Следствие подозревает его в участии в организованной преступной группе с использованием своего служебного положения, а также по статье197 части 4 пункта 1 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, совершенное преступной группой".