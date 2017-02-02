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Глава Нацбанка и генпрокурор дали клятву народу и Назарбаеву

Просмотров:2012 Опубликовано: Вчера, 18:03
Глава Нацбанка и генпрокурор дали клятву народу и Назарбаеву
akorda.kz ©
Политические государственные служащие принесли присягу перед народом и Президентом Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Торжественную клятву народу и Президенту Казахстана дали председатель Национального банка Данияр Акишев, председатель Высшего Судебного Совета Анатолий Смолин, генеральный прокурор Жакип Асанов, директор Службы внешней разведки "Сырбар" Габит Байжанов, а также ряд руководящих должностных лиц Администрации Президента, членов правительства и акимов областей и города Алматы.

В своей речи Глава государства отметил, что требования, предъявляемые к государственным служащим, будут возрастать.

"Зачастую имеют место случаи неэффективного использования бюджетных средств. Нарушения, допускаемые государственными служащими, негативным образом отражаются на имидже не только государственной службы, но и системы государственного управления в целом", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Президент Казахстана, обращаясь ко всем государственным служащим, отметил, что реалии грядущей цифровой эпохи требуют креативных решений и руководителей, способных осуществить их эффективную реализацию.

Нурсултан Назарбаев затронул вопросы развития регионального предпринимательства, представляющие особую важность на новом этапе развития страны.

"Выполнение этой работы возложено на акимов, которым даны соответствующие полномочия и возможности. Мы должны научить людей заниматься бизнесом", - сказал Президент Казахстана.

Глава государства отметил, что социальная сфере находится постоянно в фокусе нашего внимания.

"Концептуальные изменения в экономике и социальной сфере будут сопровождаться политической модернизацией. Грядущее перераспределение полномочий между ветвями власти усилит роль Парламента, Правительства и местных государственных органов. Следует без промедления начать работать совершенно по-новому. Все ваши помыслы и дела должны исходить из интересов государства", - резюмировал Нурсултан Назарбаев.

В завершение Президент Казахстана указал на масштабность и сложность стоящих перед управленческим корпусом страны задач, что предполагает высокий уровень ответственности политических государственных служащих.

"Уверен, вы с честью будете выполнять свои обязанности, безупречно служа интересам народа. Мы должны сделать все от нас зависящее во имя укрепления нашей Независимости и светлого будущего Казахстана", - подытожил Президент Казахстана.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • tolk
  • ПетровичЪ.
 Маривана (Посетители) Сегодня, 00:37
Гиви, докажи, что дважды два четыре! мамой клянусь, дааа!!

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  • Маривана
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 ПетровичЪ. (Посетители) Вчера, 23:13
Госпыдя. crazy Поклялись они.
 
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  • ПетровичЪ.
  • Маривана
 Thornhill (Посетители) Вчера, 23:10
А в случае нарушения клятвы они будут осуждены по статье -Измена родине?
 
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  • botden
  • .....
  • ПетровичЪ.
  • Маривана
 trump (Посетители) Вчера, 20:38
Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся»

Ну что, еще не передумали?
 
 

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