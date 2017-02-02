Глава Нацбанка и генпрокурор дали клятву народу и Назарбаеву

Политические государственные служащие принесли присягу перед народом и Президентом Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Торжественную клятву народу и Президенту Казахстана дали председатель Национального банка Данияр Акишев, председатель Высшего Судебного Совета Анатолий Смолин, генеральный прокурор Жакип Асанов, директор Службы внешней разведки "Сырбар" Габит Байжанов, а также ряд руководящих должностных лиц Администрации Президента, членов правительства и акимов областей и города Алматы.



В своей речи Глава государства отметил, что требования, предъявляемые к государственным служащим, будут возрастать.



"Зачастую имеют место случаи неэффективного использования бюджетных средств. Нарушения, допускаемые государственными служащими, негативным образом отражаются на имидже не только государственной службы, но и системы государственного управления в целом", - сказал Нурсултан Назарбаев.



Также Президент Казахстана, обращаясь ко всем государственным служащим, отметил, что реалии грядущей цифровой эпохи требуют креативных решений и руководителей, способных осуществить их эффективную реализацию.



Нурсултан Назарбаев затронул вопросы развития регионального предпринимательства, представляющие особую важность на новом этапе развития страны.



"Выполнение этой работы возложено на акимов, которым даны соответствующие полномочия и возможности. Мы должны научить людей заниматься бизнесом", - сказал Президент Казахстана.



Глава государства отметил, что социальная сфере находится постоянно в фокусе нашего внимания.



"Концептуальные изменения в экономике и социальной сфере будут сопровождаться политической модернизацией. Грядущее перераспределение полномочий между ветвями власти усилит роль Парламента, Правительства и местных государственных органов. Следует без промедления начать работать совершенно по-новому. Все ваши помыслы и дела должны исходить из интересов государства", - резюмировал Нурсултан Назарбаев.



В завершение Президент Казахстана указал на масштабность и сложность стоящих перед управленческим корпусом страны задач, что предполагает высокий уровень ответственности политических государственных служащих.



"Уверен, вы с честью будете выполнять свои обязанности, безупречно служа интересам народа. Мы должны сделать все от нас зависящее во имя укрепления нашей Независимости и светлого будущего Казахстана", - подытожил Президент Казахстана.