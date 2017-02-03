Витас сделал официальное заявление по поводу использования его песни

Популярный исполнитель Витас сделал официальное заявление по поводу исполнения его песен, передает Tengrintews.kz со ссылкой на сообщения на страницах певца в социальных сетях Facebook и Instagram."Дорогие друзья! Хочу сделать официальное заявление: за последние четыре дня негатива в мою сторону в социальных сетях стало слишком много. Хочу сказать, что я с уважением отношусь к любой творческой деятельности, к любому творческому человеку. Никогда не считал для себя возможным обращаться в судебные органы или заниматься анализом, разбирательством чужого творчества, вмешиваться в творческую жизнь и деятельность других артистов. И никогда не буду этого делать.Что касается юридических коллизий, периодически возникающих спорных вопросов вокруг каждого артиста, - это прерогатива продюсера и компании, которая представляет интересы в той или иной стране. Всегда были и будут юридические споры и вопросы относительно популярных исполнителей - это нормально, но это ни в коем случае не должно привести к негативу, конфликтам, а тем более к оскорблениям. Я призываю всех успокоиться и поставить мне лайки", - написал Витас в соцсетях.Напомним, ранее китайские СМИ сообщили, что представитель Витаса предъявил претензии к телеканалу Hunan TV, который транслирует конкурс I am a Singer. Отмечается, что певца не устроило то, что конкурсант из Казахстана Димаш Кудайбергенов спел его песню "Опера №2", и теперь он требует гонорар за использование этой композиции. Также продюсер Витаса Сергей Пудовкин заявил, что был бы не против исполнения песни казахстанцем, если бы к нему обратились за официальным разрешением. Он подчеркнул, что считает казахстанского исполнителя "фейковым певцом и артистом", который "начал свою карьеру с воровства".Позже эксперты по авторским правам отметили, что Витас не сможет предъявить претензию напрямую Димашу Кудайбергенову за исполнение песни "Опера №2" на конкурсе I am a Singer.