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Могут ли оштрафовать за нарушение разметки, если ее не видно под снегом

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 08:32
Могут ли оштрафовать за нарушение разметки, если ее не видно под снегом
Фото с сайта Tengrinews.kz
Эксперты специализированного портала Kolesa.kz рассказали, что необходимо делать водителям, если их пытаются оштрафовать за нарушение дорожной разметки после снегопада.

По словам специалистов, нередко из-за погодных явлений автолюбители на дорогах сталкиваются с букетом проблем. Так, автолюбители выезжают на встречную полосу, разворачиваются в неположенных местах и заезжают на стоп-линию, потому что дорожная разметка засыпана снегом.

"Не видно разметки? Подобное положение дел в первую очередь опасно. А во вторую - выгодно некоторым полицейским. Они "подкарауливают" водителей на покрытых укатанным снегом дорогах и штрафуют за поворот/разворот в неположенном месте. Иногда и вовсе "пророчат" лишение прав за выезд на "встречку", - отмечают эксперты.

Часто водители выезжают на "встречку" на загородных трассах. Если середина дороги покрыта укатанным снегом, а знаков, запрещающих обгон, нет, то автолюбители обгоняют грузовик, выехав на "встречку", а затем возвращаются на свою полосу. После их останавливают сотрудники полиции и грозят выписать штраф.

"Обгон на загородных трассах - регулярный маневр. Но как понять в таких условиях, разрешает разметка или запрещает? Для начала все-таки попытаться по-человечески объяснить людям в форме, что разметки не видно, поэтому вы не имели возможности ее соблюсти. Если они все-таки "намекают" на то, чтобы вас оформить, у вас есть право не согласиться с предъявленным нарушением. В конце концов полицейский должен доказать вину водителя, а как он может это сделать, если разметки на дороге нет? Есть слой снега", - заявили эксперты.

Могут ли оштрафовать за нарушение разметки, если ее не видно под снегом


Согласно Госстандарту, на участках дорог, где дорожная разметка, определяющая режим движения, трудно различима (снег, грязь и тому подобное) или не может быть восстановлена, должны быть установлены соответствующие по значению дорожные знаки. И если нет разметки (невидима, стерлась, положили новый асфальт и еще не успели нарисовать, смыло дождем) и нет дублирующих знаков, то вы не будете виноваты.

Далее водителям стоит подписать протокол и написать в нем, что с нарушением не согласны и что объяснение приложено к протоколу на отдельном листе. "В объяснительной опишите все произошедшее, место, где вы были остановлены, предъявленное нарушение, состояние разметки, наличие или отсутствие дорожных знаков и другие обстоятельства. Доказывать правоту придется в суде, но это однозначно лучше, чем лишиться прав на год за выезд на "встречку". Важны доказательства. И собрать их надо сразу, а не потом, когда снег уберут или он растает. Сфотографируйте, снимите на видео местность, где ваш обгон посчитали запрещенным, чтобы было видно дорожное полотно и состояние разметки. Желательна также привязка к местности - дорожные сооружения или что-нибудь рядом стоящее. Чтобы вас не обвинили в подложных фото, снимите дорогу рядом со стоящей полицейской машиной. Если в машине стоит видеорегистратор, который записал момент обгона и "нечитаемую" при этом разметку, сохраните запись. Многие регистраторы имеют GPS-модуль, который отображает геопозицию, и это тоже лишним не будет", - подчеркнули специалисты.

Могут ли оштрафовать за нарушение разметки, если ее не видно под снегом


По их словам, не заметить выезд на встречную полосу легко можно и в городе. Причины те же: закатанные снегом разметки при выезде с перекрестка или при наличии разделительной полосы между проезжими частями. Эксперты советуют после выпавшего снега быть внимательным в незнакомых районах города.

"Как понять, где "встречка", если не видно разметки? Раздел 9 ПДД гласит: "Если разметка или знаки, определяющие полосы на дороге, отсутствуют, количество полос определяется самими водителями на глазок с учетом ширины проезжей части дороги, габаритов автомобиля и необходимых интервалов между ними. Стороной, предназначенной для встречных, считается половина ширины проезжей части дороги либо дорожного полотна при невозможности определения края проезжей части дороги", - заявили специалисты.

Могут ли оштрафовать за нарушение разметки, если ее не видно под снегом


"А что, если края дороги завалены снегом и неясно, какова ширина дороги? При невозможности определить кромку дорожного покрытия край проезжей части дороги определяется самим участником дорожного движения по краю накатанной полосы. Иначе говоря, невидимая разметка - это не повод для любителей обходить пробку по "встречке". Когда нарушитель целый квартал шел в лоб за условными пределами своей стороны - тут не отвертеться. Административное дело возбудят, как умышленное", - добавили они.

Если водитель совершает поворот или разворот в неположенном месте, а на улице снег, дорогу засыпало, информирующих или предписывающих знаков нет, то это не должно быть засчитано как нарушение. Потому что разметка не видна или информационно-указательных знаков, разделяющих движение по полосам, нет. Это же касается случая, когда снегом залепило и сами знаки.

Могут ли оштрафовать за нарушение разметки, если ее не видно под снегом


Также эксперты рассказали о стоп-линиях, которых под снегом тоже не видно. "Камеры не могут распознать дорожное покрытие и хладнокровно фиксируют нарушение. Но картинку с камер видят люди - операторы процессингового центра. Они не должны выписывать предписания при таких условиях видимости разметки. Если "письмо счастья" все-таки пришло, а на фото разметка, которую вы пересекли, отсутствует, можете смело обжаловать действия процессингового центра. Пишите заявление в местную полицейскую службу. Не поможет - обращайтесь в суд. Такие прецеденты уже были, и водители выигрывали дела", - подметили они.

Могут ли оштрафовать за нарушение разметки, если ее не видно под снегом

На снимках с камер видно, есть разметка или нет. На указанном примере ее нет, хотя нарушение зафиксировано
Источник: Tengrinews.kz
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