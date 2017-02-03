Могут ли оштрафовать за нарушение разметки, если ее не видно под снегом

На снимках с камер видно, есть разметка или нет. На указанном примере ее нет, хотя нарушение зафиксировано

Эксперты специализированного портала Kolesa.kz рассказали, что необходимо делать водителям, если их пытаются оштрафовать за нарушение дорожной разметки после снегопада.По словам специалистов, нередко из-за погодных явлений автолюбители на дорогах сталкиваются с букетом проблем. Так, автолюбители выезжают на встречную полосу, разворачиваются в неположенных местах и заезжают на стоп-линию, потому что дорожная разметка засыпана снегом."Не видно разметки? Подобное положение дел в первую очередь опасно. А во вторую - выгодно некоторым полицейским. Они "подкарауливают" водителей на покрытых укатанным снегом дорогах и штрафуют за поворот/разворот в неположенном месте. Иногда и вовсе "пророчат" лишение прав за выезд на "встречку", - отмечают эксперты.Часто водители выезжают на "встречку" на загородных трассах. Если середина дороги покрыта укатанным снегом, а знаков, запрещающих обгон, нет, то автолюбители обгоняют грузовик, выехав на "встречку", а затем возвращаются на свою полосу. После их останавливают сотрудники полиции и грозят выписать штраф."Обгон на загородных трассах - регулярный маневр. Но как понять в таких условиях, разрешает разметка или запрещает? Для начала все-таки попытаться по-человечески объяснить людям в форме, что разметки не видно, поэтому вы не имели возможности ее соблюсти. Если они все-таки "намекают" на то, чтобы вас оформить, у вас есть право не согласиться с предъявленным нарушением. В конце концов полицейский должен доказать вину водителя, а как он может это сделать, если разметки на дороге нет? Есть слой снега", - заявили эксперты.Согласно Госстандарту, на участках дорог, где дорожная разметка, определяющая режим движения, трудно различима (снег, грязь и тому подобное) или не может быть восстановлена, должны быть установлены соответствующие по значению дорожные знаки. И если нет разметки (невидима, стерлась, положили новый асфальт и еще не успели нарисовать, смыло дождем) и нет дублирующих знаков, то вы не будете виноваты.Далее водителям стоит подписать протокол и написать в нем, что с нарушением не согласны и что объяснение приложено к протоколу на отдельном листе. "В объяснительной опишите все произошедшее, место, где вы были остановлены, предъявленное нарушение, состояние разметки, наличие или отсутствие дорожных знаков и другие обстоятельства. Доказывать правоту придется в суде, но это однозначно лучше, чем лишиться прав на год за выезд на "встречку". Важны доказательства. И собрать их надо сразу, а не потом, когда снег уберут или он растает. Сфотографируйте, снимите на видео местность, где ваш обгон посчитали запрещенным, чтобы было видно дорожное полотно и состояние разметки. Желательна также привязка к местности - дорожные сооружения или что-нибудь рядом стоящее. Чтобы вас не обвинили в подложных фото, снимите дорогу рядом со стоящей полицейской машиной. Если в машине стоит видеорегистратор, который записал момент обгона и "нечитаемую" при этом разметку, сохраните запись. Многие регистраторы имеют GPS-модуль, который отображает геопозицию, и это тоже лишним не будет", - подчеркнули специалисты.По их словам, не заметить выезд на встречную полосу легко можно и в городе. Причины те же: закатанные снегом разметки при выезде с перекрестка или при наличии разделительной полосы между проезжими частями. Эксперты советуют после выпавшего снега быть внимательным в незнакомых районах города."Как понять, где "встречка", если не видно разметки? Раздел 9 ПДД гласит: "Если разметка или знаки, определяющие полосы на дороге, отсутствуют, количество полос определяется самими водителями на глазок с учетом ширины проезжей части дороги, габаритов автомобиля и необходимых интервалов между ними. Стороной, предназначенной для встречных, считается половина ширины проезжей части дороги либо дорожного полотна при невозможности определения края проезжей части дороги", - заявили специалисты."А что, если края дороги завалены снегом и неясно, какова ширина дороги? При невозможности определить кромку дорожного покрытия край проезжей части дороги определяется самим участником дорожного движения по краю накатанной полосы. Иначе говоря, невидимая разметка - это не повод для любителей обходить пробку по "встречке". Когда нарушитель целый квартал шел в лоб за условными пределами своей стороны - тут не отвертеться. Административное дело возбудят, как умышленное", - добавили они.Если водитель совершает поворот или разворот в неположенном месте, а на улице снег, дорогу засыпало, информирующих или предписывающих знаков нет, то это не должно быть засчитано как нарушение. Потому что разметка не видна или информационно-указательных знаков, разделяющих движение по полосам, нет. Это же касается случая, когда снегом залепило и сами знаки.Также эксперты рассказали о стоп-линиях, которых под снегом тоже не видно. "Камеры не могут распознать дорожное покрытие и хладнокровно фиксируют нарушение. Но картинку с камер видят люди - операторы процессингового центра. Они не должны выписывать предписания при таких условиях видимости разметки. Если "письмо счастья" все-таки пришло, а на фото разметка, которую вы пересекли, отсутствует, можете смело обжаловать действия процессингового центра. Пишите заявление в местную полицейскую службу. Не поможет - обращайтесь в суд. Такие прецеденты уже были, и водители выигрывали дела", - подметили они.