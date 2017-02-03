Сейчас на сайте
2510
объявлений
  • продам Ford Focus за 3 300 000 тенге
  • продам ГАЗ 2705 за 4 100 000 тенге
  • продам Автосканер ELM327 OBD2 за 5 500 тенге
  • продам Toyota RAV 4 за 8 300 000 тенге
  • Чип-тюнинг, 10 000 тенге
  • продам Mercedes-Benz Sprinter 308 за 8 000 000 тенге
  • продам Toyota LC Prado Safari, за 6 200 000 тенге
 

 
Пятница, 03 Февраля
-2...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 322.92 KZT
  • €1 = 346.91 KZT
  • 1 RUB = 5.42 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Уволен полицейский, справивший нужду возле детсада в ЗКО

Просмотров:281 Опубликовано: Сегодня, 16:19
Уволен полицейский, справивший нужду возле детсада в ЗКО
Кадр из видео
В Аксае уволен полицейский, справлявший нужду возле детского сада, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Западно-Казахстанской области.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой мужчина в форменной одежде сотрудника органов внутренних дел справил нужду возле детского сада. "По результатам служебного расследования полицейский дорожно-патрульной полиции Бурлинского РОВД уволен из правоохранительных органов за грубое нарушение служебной дисциплины и совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, Этического кодекса государственных служащих РК", - говорится в сообщении.



Кроме того, за отсутствие воспитательной работы среди личного состава руководство Бурлинского РОВД и местной полицейской службы ДВД Западно-Казахстанской области привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

Добавим, что позже в Сети появился второй ролик с участием полицейского. На кадрах видно, как сотрудник лежит на земле возле припаркованного микроавтобуса. Автор видео призывает полицейского подняться и не перекрывать проезжую часть. Однако его просьба, судя по видео, не была удовлетворена.

Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика