Уволен полицейский, справивший нужду возле детсада в ЗКО

В Аксае уволен полицейский, справлявший нужду возле детского сада, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Западно-Казахстанской области.
Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой мужчина в форменной одежде сотрудника органов внутренних дел справил нужду возле детского сада. "По результатам служебного расследования полицейский дорожно-патрульной полиции Бурлинского РОВД уволен из правоохранительных органов за грубое нарушение служебной дисциплины и совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, Этического кодекса государственных служащих РК", - говорится в сообщении.
Кроме того, за отсутствие воспитательной работы среди личного состава руководство Бурлинского РОВД и местной полицейской службы ДВД Западно-Казахстанской области привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.
Добавим, что позже в Сети появился второй ролик с участием полицейского. На кадрах видно, как сотрудник лежит на земле возле припаркованного микроавтобуса. Автор видео призывает полицейского подняться и не перекрывать проезжую часть. Однако его просьба, судя по видео, не была удовлетворена.
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