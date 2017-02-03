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В Нацбанке РК высказались о слиянии "Банка ЦентрКредит" с "Цеснабанком"

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 17:08
В Нацбанке РК высказались о слиянии "Банка ЦентрКредит" с "Цеснабанком"
Фото с сайта Tengrinews.kz
В Нацбанке прокомментировали информацию о возможности слияния "Банк ЦентрКредит" с "Цеснабанком", передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Национальный Банк получил официальное уведомление от АО "Цеснабанк" о выборе KOOKMIN BANK консорциума в лице АО "Цеснабанк", АО "Финансовый холдинг "Цесна" и Байсеитова Бахытбека Рымбековича в качестве предпочтительных покупателей их доли акций в количестве 41,93 процента от общего количества размещенных акций АО "Банк ЦентрКредит" - говорится в сообщении.

При этом, как сообщается, Национальный банк РК в целом, поддерживает инициативы по консолидации банковского сектора, которые будут способствовать увеличению капитализации банков и улучшению действующих бизнес-процессов по обслуживанию клиентов.

"Национальный банк готов оказывать необходимую поддержку банкам по скорейшему завершению интеграционных процессов, направленных на повышение эффективности банковского бизнеса.
В соответствии с требованиями законодательства реализация данной сделки будет возможна только при условии соблюдения прав и законных интересов депозиторов, кредиторов, иных клиентов и контрагентов банков по договорам, включая международные обязательства", - сообщает пресс-служба.
Источник: Tengrinews.kz
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