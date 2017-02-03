Глава государства Нурсултан Назарбаев предложил убрать вакантные места в госслужбе, "сократить балласт" и разделить их зарплату между сотрудниками, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Кто знает, сколько у нас сейчас вакансий по госслужбе? Почти 100 тысяч, из них 18 тысяч вакантных мест. Я не имею в виду все эти 18 тысяч сократить. Может, там как раз-таки есть место для тех, кто может быть полезным, но не может найти работу. Но все равно. Все, что возможно, балласт сократить, зарплату оставить. Разрешить акимам, министрам распределить между хорошо работающими сотрудниками", - предложил Президент на заседании правительства.



По словам Назарбаева, эта мера будет иметь успех при борьбе с коррупцией.



"По зарплате в Пяти институциональных реформах мы к вопросу о доходах госслужащих еще не подошли. Мы поднимем зарплату после того, как повысим благосостояние. Мы это сделаем и поднимем зарплату. Цель заключается в том, чтобы зарплата государственных служащих приблизилась к бизнесу", - отметил Глава государства.