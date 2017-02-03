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Назарбаев предложил убрать вакантные места в госслужбе

Просмотров:71 Опубликовано: Сегодня, 18:01
Назарбаев предложил убрать вакантные места в госслужбе
Фото Турар Казангапов ©
Глава государства Нурсултан Назарбаев предложил убрать вакантные места в госслужбе, "сократить балласт" и разделить их зарплату между сотрудниками, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Кто знает, сколько у нас сейчас вакансий по госслужбе? Почти 100 тысяч, из них 18 тысяч вакантных мест. Я не имею в виду все эти 18 тысяч сократить. Может, там как раз-таки есть место для тех, кто может быть полезным, но не может найти работу. Но все равно. Все, что возможно, балласт сократить, зарплату оставить. Разрешить акимам, министрам распределить между хорошо работающими сотрудниками", - предложил Президент на заседании правительства.

По словам Назарбаева, эта мера будет иметь успех при борьбе с коррупцией.

"По зарплате в Пяти институциональных реформах мы к вопросу о доходах госслужащих еще не подошли. Мы поднимем зарплату после того, как повысим благосостояние. Мы это сделаем и поднимем зарплату. Цель заключается в том, чтобы зарплата государственных служащих приблизилась к бизнесу", - отметил Глава государства.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Eugene
 Краснов (Посетители) Сегодня, 18:40
Предложенная мера повлечет рост безработицы. Куда потом им податься, есть ли решение по данному вопросу? Ровно 2 года назад, уважаемый, вы заявили, цитирую: Для нас важно не допустить роста безработицы и снижения реальных доходов населения.
Однако, переменчива ваша риторика...
 
 

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