Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Указом Главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - сообщается на сайте Президента.



Напомним, Тасмагамбетов 13 сентября 2016 года был назначен заместителем премьер-министра Казахстана. Ранее он возглавлял Министерство обороны Казахстана.



Имангали Тасмагамбетову в декабре 2016 года исполнилось 60 лет. У него трое детей.

В разное время Тасмагамбетов работал помощником Президента РК, заместителем премьер-министра РК, министром образования и культуры. С 1999 года - аким Атырауской области. С 2002 года - премьер-министр РК. В 2004 году был назначен руководителем Администрации Президента РК, с декабря 2004 года по апрель 2008 года - аким Алматы. С апреля 2008 года по октябрь 2014 года - аким Астаны. 22 октября 2014 года Имангали Тасмагамбетов назначен министром обороны.