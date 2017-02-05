Девушка из Киева, резюме которой взорвало Сеть, нашла работу

17 января жительница Киева Алиса Абасова разместила на своей странице в Facebook объявление о поиске работы. За несколько дней ее резюме стало "вирусным" в Сети. Пост девушки собрал больше четырех тысяч "лайков" и свыше двух тысяч репостов.



"Привет, я Алиса и я ищу новую работу. Я могу быть вашей правой рукой, левой рукой, ногами, глазами и парой новых извилин мозга. Легко нахожу общий язык с самыми разными людьми. Меня любят дети, пенсионеры, хипстеры, творческая молодежь, мамочки в декрете, суровые мужики в костюмах, геи, лесбиянки и гетеро и бисексуалы.



Готова делать все и даже больше, если буду знать, что это принесет реальную пользу компании или человеку, на которого я работаю. Ну и конечно, что мой труд будет оценен по достоинству. Я не пойду с вами прятать труп, но быстро нагуглю 12 самых эффективных способов утилизации тела в условиях города. А также 5 контор, которые сделают это за Вас. Быстро обучаюсь, приспосабливаюсь, легка на подъем, вынослива, хорошо анализирую ситуацию.



Переняв мудрость еврейских женщин, завела себе блокнотик с полезными контактами и советами на все случаи жизни. Я помогу с поиском ветеринара для вашего тарантула Гоши, или свежей клубники в феврале для беременной жены двоюродной подруги важного клиента. Мои восточные корни позволяют мне вовремя заткнуть рот и с чувством произнести "Yes, master", когда шеф не в духе.



При необходимости превращаюсь в Госпожу Абасову. Только четкие ТЗ, сроки, уважение к чужому труду и хладнокровие. Есть опыт в оптовых и розничных продажах, работы бухгалтером, копирайтером, контент-менеджером, и даже няней.



У меня был свой интернет-магазин. Знаю как устроена контекстная реклама, алгоритм продвижения в соц. сетях, и немного о верстке;) Знание 1c, Photoshop, Word, Excel, google-документов.



Умею эффективно организовывать день. Не люблю тратить время зря. Уровень английского: свободно понимаю иностранцев, они понимают меня. Вільно розмовляю українською, що не дивно.



Биографическое: Родилась и выросла в Киеве. Знаю самые уютные уголки города, где спрятаться от толпы, что показать приезжим, где вкусно поесть и душевно выпить. 25 лет. Молода и полна сил. Есть сын, 6 лет. Это как раз тот возраст, когда он спокойно остается с нянями и бабушками, редко болеет и мне не приходится переживать о его выпускных экзаменах и неудачной женитьбе.



Экстрабонусы: Умею ездить верхом. Талант выбирать ништяки. Хорошо пишу. Потому о том, какая у меня охеренная новая работа будет приятно читать. Знаю 4 слова по-французски и 2 по-немецки (не считая цифр). Фотографирую кирпич так, что люди путают его с куском мяса и тирамису. За перепост спасибо и обнимашки при встрече", - написала Алиса (орфография и пунктуация сохранены).



За две недели работодатели завалили ее предложениями, призналась киевлянка порталу Life. По ее словам, она не ожидала такой реакции на объявление. "Мне сделали где-то 150 предложений о работе, я сходила на 20 собеседований. В итоге выбрала работу в проекте "Ресторанные недели". Раньше не работала в этой сфере, но пока был выбор, решила остановиться на том, что никогда не пробовала", - рассказала девушка.



По словам Алисы, ей поступали совершенно разные предложения о работе. В основном это были либо неинтересные для нее варианты, либо работа, для которой девушке еще не хватало опыта. "На собеседованиях все серьезно ко мне относились. Приглашали либо на следующий тур, либо сразу на работу. Звали и в Москву, и в Казахстан", - поделилась героиня соцсетей.