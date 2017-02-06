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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Google обязали передавать ФБР письма пользователей

Просмотров:455 Опубликовано: Сегодня, 08:36
Google обязали передавать ФБР письма пользователей
.
Компанию Google обязали передавать властям письма пользователей, которые хранятся на серверах за пределами США, если на это будет дан ордер. Такое решение вынес суд Филадельфии, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Reuters.

Теперь агенты Федерального бюро расследований (ФБР) смогут проводить внутри США следствия, связанные с мошенничеством.

"Хотя получение Google информации со своих многочисленных центров обработки данных за границей потенциально может рассматриваться как вторжение в частную жизнь, фактическое нарушение неприкосновенности частной жизни происходит только в случае раскрытия этой информации в Соединенных Штатах", - говорится в постановлении судьи Томаса Рутера.

Юристы Google, в свою очередь намерены обжаловать решение и заявили, что оно принято без учета прецедента.

Летом прошлого года в аналогичном споре между властями США и компанией Microsoft суд встал сторону последней. Апелляционный суд Нью-Йорка постановил, что власти не могут принуждать Microsoft передавать клиентские данные, хранящихся на серверах в Ирландии в рамках расследования дела о наркотиках.

Компании Силиконовой долины очень внимательно следили за ходом этого разбирательства на фоне разногласий между Европой и США относительно доступа к данным. Наблюдатели отмечали, что решение нью-йоркского суда, скорее всего, станет прецедентом для споров вокруг защиты конфиденциальности облачных сервисов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Yanis (Посетители) Сегодня, 11:08
Ключевое слово
если на это будет дан ордер


Цитата: Disco
А я то думаю, что это мне так не хочется пользоваться адресом @gmail.com. как чувствовал , что мои письма могут прочитать

А вы мейл.ру пользуетесь?
Закон Яровой
Среди прочего:
1. Операторы связи обязаны хранить на территории Российской
Федерации в течение трех лет информацию о фактах приема, передачи,
доставки и (или) обработки голосовой информации и текстовых сообщений,
включая их содержание, а также изображения, звуки или иные сообщения
пользователей услугами связи и предоставлять уполномоченным
государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную
деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации,
указанную информацию, информацию о пользователях услугами связи и об
оказанных им услугах связи и иную информацию, необходимую для
выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, установленных
федеральными законами.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 11:07
Зарегистрировался в твиттере.
Решил, что первым, кого я хочу читать, будет @Barack Obama.
Через минуту получаю ответ: моим первым читателем хочет быть @ФСБ России. (с) lol
 
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  • ДухLess
 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:33
Disco,
Напишете в мыле раза три "Обама - ЧМО" и блок акка вам обеспечен lol
 
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  • Швейк
 Disco (Посетители) Сегодня, 10:16
А я то думаю, что это мне так не хочется пользоваться адресом @gmail.com. как чувствовал , что мои письма могут прочитать crazy

Танцуют все...
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 09:27
Не болса да, Google аман болсын. Ал, Құрама Штаттар мәселелері, Құрама Штаттарда қала берсін..,
 
 

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