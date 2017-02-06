В Павлодаре очередников заселили в дом с разбитыми окнами и без батарей

Крышки на бачке унитаза не было вовсе/ Фото с сайта obozrenie.kz

Окна в квартирах разбитые / Фото с сайта obozrenie.kz

Жильцам указали исправить дефекты собственными силами / Фото с сайта obozrenie.kz

Батареи в подъездах сняли, чтобы никто их не украл / Фото с сайта obozrenie.kz

Дефектные квартиры жителям Павлодара, стоявших в очереди на жильё долгие годы, достались в доме по адресу Амангельды, 11/2, сообщает "Обозрение недели". Получившие жильё павлодарцы в тот день не скрывали слёз радости, говорит жительница дома Динара Куспекова. Сирота стояла в очереди за квартирой с 2004 года. По её словам, очередники-новосёлы ещё в день заселения получили странное предупреждение."Нас много стояло на улице, и перед приездом акима предупредили: в квартиру не заходить, пока аким не уедет. Как аким уехал, мы зашли, я как глянула – а тут везде неполадки! Унитаз разломан, в ванной вода льётся, стекло в зале разбито. Для меня это было дико. С одной стороны радость, что я получила квартиру, а с другой – дико, потому что эти неполадки слишком большие", – рассказала она.В туалете её квартиры нет перемычки на трубе с холодной водой, и когда холодная вода набирается в ванной, она одновременно набирается и в бачок унитаза."Я кое-как быстрее мою голову в ванной, накидываю полотенце и бегу скорее сливать из бачка воду, иначе залью всех соседей. Мыться невозможно, нужно, чтобы кто-то всё время стоял в туалете и сливал постоянно воду. Крышки на бачке унитаза вообще нет, на самом унитазе крышка не от него, она падает. В ванной труба протекает, сама ванна не закреплена и “пляшет”. Стекло в зале разбито, я боюсь его лишний раз трогать, потому что вывалится. Когда ветер в нашу сторону, приходится завешивать все окно одеялом, очень сильно дует", – негодует девушка.Устранить недоделки своими силами девушка не в состоянии. Суточный заработок сироты составляет 1700 тенге за переборку овощей в Черноярском крестьянском. Кроме комуслуг платит государству аренду за выданную квартиру – 7 000 тенге в месяц.По данным местного издания, аналогичные вопросы по недоделкам у многих очередников. В квартирах не оказалось электроплит, батареи в одном из подъездов сняты, лифты на момент заселения не работали. По словам жильцов, директор обслуживающей организации и сантехник сказали им самим решать возникшие вопросы, ссылаясь на то, что теперь это собственность самих жильцов."Многие люди стали жаловаться. У нас недавно было собрание, и жильцы говорят, у кого что не так – у кого двери не закрываются или тоже стёкла разбиты, на последнем этаже у некоторых бежит с потолка. Кто всё это будет устранять?" – говорит Динара Куспекова.Жильцам в отделе строительства сообщили, что дом был сдан в эксплуатацию в апреле 2016 года для переселенцев с "Алюминстроя", а в декабре 2016 он сдан по акту приема-передачи в отдел ЖКХ."Указанные в обращении дефекты к строительным не относятся. По устранению дефектов в ходе эксплуатации жилья вам необходимо обратиться в КСК, обслуживающий ваш дом”, – сообщили в отделе строительства.В самом "Алюминстрое" уточнили, что недоделки в квартирах были ещё до их заселения. По словам руководителя обслуживающей организации ИП “Жемалутдинов”, принявший девятиэтажку на баланс в сентябре 2016-го, проблемы в доме-долгострое тянутся давно."По застройщику “Серпіліс” шло уголовное дело на момент 2016 года, то есть претензии по временному заселению жильцов "Алюминстроя" на тот момент уже были. В мою компетенцию входило передать претензионные записки жильцов в отдел строительства, и когда было выселение "Алюминстроя", эта проблема в квартирах осталась, и теперь новые жильцы – очередники, дети-сироты заехали в квартиры уже с этими проблемами. То есть спрашивать там, насколько я знаю, не с кого было, генеральный застройщик умер. Это та информация, которой владею я, идёт уголовное дело или нет, этого я не знаю", – рассказал директор ИП “Жемалутдинов” Вадим Жемалутдинов.По его словам, проблемы в доме возникли ещё в мае 2016 года. Тогда пришлось систему канализации чистить от забитого в нем строительного мусора."Восстанавливать стеклопакеты в квартирах по букве закона мы не должны, мы обслуживаем общедомовые системы коммуникаций. Есть проблема с крышей, примерно на 12 квадратах нет фрагментации. В туалетах запорные арматуры не держат, потому что дом-долгострой стоял долго. Было установлено оборудование, но оно пересохло, потому что эксплуатации не было. То есть запорные арматуры по унитазам не держат, идёт протекание, в итоге мотают счётчики. Эти проблемы я знаю, но решать их мы не должны", – считает он.Батареи в подъездах, по словам руководителя обслуживающей организации, пришлось снять, чтобы не украли. Оказалось, в первом подъезде отопления не было, а батареи были как “макет”."Система отопления была не доведена до ума. На начало отопительного сезона глушить дом я не стал, то есть подъездное отопление было в целом, дом тёплый, размораживания не было. Чтобы не было кражи батарей, как это бывает в новостройках, я их просто убрал в подвал. Во втором подъезде батареи стоят, потому что они под давлением. В апреле, как только закончится отопительный сезон, мы будем разбираться, как по отоплению, так и по горячей воде", – подчеркнул Вадим Жемалутдинов.По данным местного издания, возведение долгостроя началось ещё в начале 2014 года. Сроки завершения строительства девятиэтажки много раз переносились, а очередники всё это время внимательно следили за ходом строительства и писали обращения на официальную блог-платформу акимата Павлодарской области.