Сейчас на сайте
2498
объявлений
  • продам 3-комнатную квартиру за 20 000 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге
  • сдам 1-комнатную квартиру за 9 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 23 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 12 400 000 тенге
  • продам СОТ Синтез, дом 2-этажный за 25 000 000 тенге
  • сдам в аренду Mitsubishi Pajero
 

 
Понедельник, 06 Февраля
0...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 322.92 KZT
  • €1 = 346.91 KZT
  • 1 RUB = 5.42 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Идею отказа от наличных средств прокомментировали в МНЭ РК

Просмотров:276 Опубликовано: Сегодня, 10:54
Идею отказа от наличных средств прокомментировали в МНЭ РК
Фото с сайта Tengrinews.kz
В Казахстане общее количество и сумма безналичных расчетов выросли более чем на 50 процентов за год, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики.

В декабре 2016 года было зафиксировано 13,6 миллиона транзакций, что на 50, 8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Сумма безналичных расчетов выросла на 59,9 процента и составила 191,8 миллиарда тенге. Число операций по снятию наличных денег достигло 21,3 миллиона транзакций (рост на 13,8 процента), а объем - 944,7 миллиарда тенге (рост на 21,7 процента).

При этом объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 1 136,5 миллиарда тенге, что на 26,8 процента больше по сравнению с декабрем 2015 года. Количество транзакций составило 34,9 миллиона и увеличилось по сравнению с декабрем 2015 года на 25,8 процента.

По состоянию на 1 января 2017 года эмитирование платежных карточек фактически осуществляло 26 банков и АО "Казпочта". Указанные организации выпускают и распространяют платежные карточки международных систем (доля которых составляет 98,7 процента): VISA International, MasterCard Worldwide, American Express International и UnionPay International. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карточки локальных систем: Altyn Card – АО "Народный банк Казахстана" и локальная карточка Ситибанка Казахстан - АО "Ситибанк Казахстан".

Основная доля безналичных платежей совершена посредством POS-терминалов (55,8 процента и 56,2 процента от общего количества и объема безналичных платежей) и интернета (35,3 процента и 31 процент. Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (94,9 процента и 85,9 процента от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).

Вместе с тем в ответе Министерства национальной экономики было отмечено, что в соответствии с законом РК "О платежах и платежных системах" от 26 июля 2016 года платежи между юридическими лицами по сделке, сумма которой превышает тысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату совершения платежа, осуществляются только в безналичном порядке.

"Данные меры направлены на сокращение доли наличных денежных средств в структуре денежной массы, что приведет к получению дополнительной ликвидности в банковский сектор и позволит расширить кредитование инвестиционного и потребительского спроса, что в свою очередь скажется на поддержке экономического роста", - уведомили в пресс-службе экономического ведомства.

Напомним, один из казахстанских экономистов выступает с идеей полностью отказаться от использования наличных денег.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Союз (Посетители) Сегодня, 12:42
С нынешним отношением государства к накоплениям и вообще деньгам граждан, лучше уж деньги хранить в чулке дома-целее будут.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
trump (Посетители) Сегодня, 12:14
Данные меры направлены на сокращение доли наличных денежных средств в структуре денежной массы, что приведет к получению дополнительной ликвидности в банковский сектор и позволит расширить кредитование инвестиционного и потребительского спроса, что в свою очередь скажется на поддержке экономического роста"

Странным образом поддерживают экономический рост. Бред полный.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • .....
  • Союз
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 11:16
Странно так ведь у нас в Казахстане уже есть твердая виртуальная валюта и называется она МРП, по чему нам зарплаты и пенсий не назначают в МРП и не выплачивают в тенге по курсу МРП как все знают в этом году МРП подорожал а заним и налоги со штрафами а зарплаты и пенсий вслед за МРП не поднимали, не поднимают и не собираются поднимать где справедливое финансовое отношение между государством и гражданами!?!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 11:06
Қолма-қол ақша айналымынан айырылу үшін, Sweden еліндегідей жағдай жасау керек қой. Қайдан, біз әлі біраз қолма-қол ақшалармен жүретін боламыз...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика