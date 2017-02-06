Сейчас на сайте
2498
объявлений
  • продам 3-комнатную квартиру за 20 000 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге
  • сдам 1-комнатную квартиру за 9 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 23 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 12 400 000 тенге
  • продам СОТ Синтез, дом 2-этажный за 25 000 000 тенге
  • сдам в аренду Mitsubishi Pajero
 

 
Понедельник, 06 Февраля
0...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 322.92 KZT
  • €1 = 346.91 KZT
  • 1 RUB = 5.42 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане выросли цены на бензин АИ-92

Просмотров:175 Опубликовано: Сегодня, 11:25
В Казахстане выросли цены на бензин АИ-92
Фото Турар Казангапов ©
В Казахстане выросли цены на бензин АИ-92, передает Tengrinews.kz.

Так, топливо АИ-92 на автозаправочных станциях "КазМунайГаза" подорожало со 137 до 139 тенге за литр. Бензин марки АИ-95 продается за 150 тенге.

Как отмечается на сайте АЗС Sinooil, цена на бензин марки АИ-92 составила 140 тенге. Литр АИ-95 стоит 152 тенге. Бензин марки АИ-92 на заправках Helios стоит 138 тенге, АИ-95 - 150 тенге.

На АЗС "Аурика" продают АИ-92 за 145 тенге. Цена на АИ-95 - 161 тенге.

На заправках сети "Газпромнефть" АИ-92 подорожал с 139 до 141 тенге. Цена за литр бензина марки АИ-95 сохранилась на уровне 153 тенге.

Напомним, ранее в "ҚазМұнайГаз Өнімдері" сообщали, что цена на АИ-92 может вырасти до 145 тенге. В середине января была скорректирована цена на АИ-92 на крупных сетях АЗС до 137 тенге за литр. Как сообщили в компании, общее повышение стоимости этой марки топлива в середине месяца связано с изменением оптовых цен в начале января. Так, в пересчете на литр это увеличило цену закупки на 3,5-4 тенге. Цена на бензин АИ-92 на крупных региональных АЗС находилась в пределах 135-145 тенге за литр.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
trump (Посетители) Сегодня, 12:31
Амертканская мечта пусть останется американской. Вы не имеете собственного пути, поэтому всегда будете находиться в свободном плавании- куда вынесет. Ищите СВОЙ путь, не идите на поводу. Иначе, вас заведут в темную подворотню, ограбят, изнасилуют и умертвят.
Восемь процентов американцев считают вас врагами, а это больше, чем население Казахстана. Делайте выводы, дорогие казахстанцы. bye
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Модератор 4 (Модератор+редактор) Сегодня, 12:20
DANTE,
trump,
Для личного общения используйте, пожалуйста, ПС. Все комментарии, не относящиеся к теме статьи или нарушающие правила выше этого поста, будут удалены без предупреждений.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • trump
  • Tatyana01
  • Странник
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:19
trump,
Жисть такая тяжелая пошла, воровать становится так трудно, что иногда кажется, что ты не украл эти деньги, а заработал (с) lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
DANTE (Посетители) Сегодня, 12:18
trump,
Не надорвись, сынок.

Ну вы ж не лопнули, mr.Trump! Вы для всех нас кумир, пример Американской мечты, демократии и капитализма! smile
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Швейк
  • Странник
 trump (Посетители) Сегодня, 12:02
DANTE,
Стараться зарабатывать больше!

Не надорвись, сынок.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 11:54
Одақтың салдары осы, жанармайдың бағаларын көрші Ресеймен теңестіруге апарайын деп тұр...
 
-2
  • Tatyana01
  • Странник
 Не поддерживаю Поддерживаю
DANTE (Посетители) Сегодня, 11:40
Неприятный но неизбежный процесс, сейчас все дорожает. Два выхода:
1.Стараться зарабатывать больше! money
2.Ныть и обвинять весь мир, но от нытия богаче не станешь...)))
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика