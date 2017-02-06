В Казахстане выросли цены на бензин АИ-92, передает Tengrinews.kz.



Так, топливо АИ-92 на автозаправочных станциях "КазМунайГаза" подорожало со 137 до 139 тенге за литр. Бензин марки АИ-95 продается за 150 тенге.



Как отмечается на сайте АЗС Sinooil, цена на бензин марки АИ-92 составила 140 тенге. Литр АИ-95 стоит 152 тенге. Бензин марки АИ-92 на заправках Helios стоит 138 тенге, АИ-95 - 150 тенге.



На АЗС "Аурика" продают АИ-92 за 145 тенге. Цена на АИ-95 - 161 тенге.



На заправках сети "Газпромнефть" АИ-92 подорожал с 139 до 141 тенге. Цена за литр бензина марки АИ-95 сохранилась на уровне 153 тенге.



Напомним, ранее в "ҚазМұнайГаз Өнімдері" сообщали, что цена на АИ-92 может вырасти до 145 тенге. В середине января была скорректирована цена на АИ-92 на крупных сетях АЗС до 137 тенге за литр. Как сообщили в компании, общее повышение стоимости этой марки топлива в середине месяца связано с изменением оптовых цен в начале января. Так, в пересчете на литр это увеличило цену закупки на 3,5-4 тенге. Цена на бензин АИ-92 на крупных региональных АЗС находилась в пределах 135-145 тенге за литр.