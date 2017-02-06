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Зрелищное небесное явление смогут наблюдать казахстанцы 11 февраля

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:36
Зрелищное небесное явление смогут наблюдать казахстанцы 11 февраля
Фото Турар Казангапов©
В этом году казахстанцы смогут в деталях наблюдать сразу два лунных затмения, сообщает корреспондент Tengrinews.kz

"К числу самых зрелищных небесных явлений по праву относятся лунные затмения. Но любоваться ими не просто. Они вообще происходят не часто, а увидеть их в благоприятных условиях живущим в заданной точке земного шара людей еще проблематичней. Так, предыдущее лунное затмение во всей красе мы видели 10 декабря 2011 года. Затем последовал длительный перерыв. И вот 2017 год открывает новую череду подобных явлений, доступных видимости жителям Казахстана. И первым будет затмение, назначенное на 11 февраля", - рассказывает доцент астрономии Северо-Казахстанского государственного университета имени Манаша Козыбаева Андрей Солодовник.

Затмение 11 февраля будет полутеневым (когда Луна во время затмения входит только в полутень Земли). Следующее - 7 августа текущего года - будет уже частным теневым затмением Луны (когда Луна входит в тень частично). А на следующий год ожидается и вовсе полное лунное затмение (когда Луна полностью входит в тень Земли).

Зрелищное небесное явление смогут наблюдать казахстанцы 11 февраля

Так выглядит полная луна. Фото Tengrinews.kz©


"11 февраля полутеневое затмение начнется в 4 часа 32 минуты, Луна будет видна высоко в юго-западной части неба. Но долго еще заметить перемену в ее блеске будет трудно. Максимальная фаза наступит в 6 часов 44 минуты. И тогда неспящие увидят в направлении на запад заметно поблекшую Луну. Закончится явление в 8 часов 55 минут, когда Луна, вновь воссияв, будет торжественно уходить за горизонт на северо-западе, а юго-восток озарят первые лучи Солнца", - говорит Солодовник.

Зрелищное небесное явление смогут наблюдать казахстанцы 11 февраля

Этапы полного лунного затмения в небе Франкфурта. Kai Pfaffenbach/Reuters
Источник: Tengrinews.kz
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