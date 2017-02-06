Депутат сената и общественный деятель Гани Касымов предложил распустить правительство, и на место ушедших в отставку принять женщин.



Такое предложение он выдвинул на своей странице в Instagram.



«После того, какую оценку правительству дал президент, большинству надо уйти в отставку. Предлагаю членами правительства наконец-то на 70% сделать женщин», – написал Касымов.



Напомним, 15 декабря Назарбаев поручил рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом.



Президент пояснил, что данная мера необходима для усиления «ответственности парламента и правительства за состояние дел в стране».



На расширенном заседании правительства Елбасы раскритиковал министра финансов Бахыта Султанова. Глава государства назвал его "защитником денег".



Он также призвал министров брать ответственность за решения или уступить место другим кандидатам. Помимо этого, Назарбаев раскритиковал акимов, которым "лень в соседнюю область пойти посмотреть" и проанализировать их работу.