Прожиточный минимум в Казахстане не отвечает требованиям времени - Кусаинов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Федерация профсоюзов Казахстана подготовит свой вариант подсчета прожиточного минимума в Казахстане и представит его на рассмотрение Правительству. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в СЦК заявил председатель Федерации профсоюзов РК Абельгази Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Мы, профсоюзы, вот уже 1,5 года, изучая эту проблему, провели анкетирование всех областей Казахстана и более 1500 заполненных анкет мы имеем. Анализ этих анкет показал, что, действительно, прожиточный минимум сегодня не отвечает требованиям времени, совершенно другие запросы и подходы», - сказал Кусаинов.



«В связи с этим у нас есть уже законченный вариант подсчета прожиточного минимума, который мы в ближайшее время представим Правительству с тем, чтобы можно было разрешать те вопросы, которые подняты в Послании Президента РК народу Казахстана», - добавил он.



Ранее сообщалось, что размер прожиточного минимума пересмотрят в Казахстане.



Ожидается, что прожиточный минимум будет соответствовать реальным расходам казахстанцев Напомним, что в в Казахстане с 1 января 2017 года величина прожиточного минимума (ВПМ) составляет 24 459 тенге.