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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Прожиточный минимум в Казахстане не отвечает требованиям времени - Кусаинов

Просмотров:350 Опубликовано: Сегодня, 16:27
Прожиточный минимум в Казахстане не отвечает требованиям времени - Кусаинов
.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Федерация профсоюзов Казахстана подготовит свой вариант подсчета прожиточного минимума в Казахстане и представит его на рассмотрение Правительству. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в СЦК заявил председатель Федерации профсоюзов РК Абельгази Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы, профсоюзы, вот уже 1,5 года, изучая эту проблему, провели анкетирование всех областей Казахстана и более 1500 заполненных анкет мы имеем. Анализ этих анкет показал, что, действительно, прожиточный минимум сегодня не отвечает требованиям времени, совершенно другие запросы и подходы», - сказал Кусаинов.

«В связи с этим у нас есть уже законченный вариант подсчета прожиточного минимума, который мы в ближайшее время представим Правительству с тем, чтобы можно было разрешать те вопросы, которые подняты в Послании Президента РК народу Казахстана», - добавил он.

Ранее сообщалось, что размер прожиточного минимума пересмотрят в Казахстане.

Ожидается, что прожиточный минимум будет соответствовать реальным расходам казахстанцев Напомним, что в в Казахстане с 1 января 2017 года величина прожиточного минимума (ВПМ) составляет 24 459 тенге.
Источник: КАЗИНФОРМ
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Комментарии ( 8 )

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Грешник (Посетители) Сегодня, 18:41


Реальный прожиточный минимум в сложившейся в стране обстановке))

Фемида - божество языческое, поэтому в православном\исламском государстве силы не имеет.
 
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mr12 (Посетители) Сегодня, 18:33
Цитата: ПетровичЪ.
может и стоит поверить в светлое недалёкое будущее.

ПетровичЪ.,
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 18:28
24 мың теңгеге бір ай өмір сүретін адамға - ескерткіш тұрғызу керек. Қарақтарым-ау, 24 мың теңге 100 долларғада жетпейді ғой...
 
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mr12 (Посетители) Сегодня, 18:26
Цитата: Краснов
Хоть одно мудрое заявление за последнее время, респект и уважуха

Одни базары да позёрство.
 
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  • trump
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 17:29
Швейк,
Краснов,
trump,
с 1 января 2017 года величина прожиточного минимума (ВПМ) составляет 24 459 тенге.
 На эту сумму прожить нереально, может и стоит поверить в светлое недалёкое будущее.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ПетровичЪ.
 trump (Посетители) Сегодня, 17:17
Пока рассмотрят в верхах, пока утвердят.. Это пару лет назад нужно было делать, деятели. А компенсировать будете как-нибудь два потерянных года? Думаю, пустой вброс. Чудес не бывает. Верховым выгодно держать народ в черном теле. имхо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Юрий Спассков
  • .....
  • kz1990
  • ПетровичЪ.
  • trump
  • Куаныш Атшыбай
 Краснов (Посетители) Сегодня, 17:06
Хоть одно мудрое заявление за последнее время, респект и уважуха bravo
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • nadiuna
  • ПетровичЪ.
  • trump
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:49
Мы, профсоюзы, вот уже 1,5 года, изучая эту проблему, провели анкетирование всех областей Казахстана и более 1500 заполненных анкет мы имеем

Если я за дело возьмусь, я таких дров наломаю, такую кашу заварю — три института пять лет расхлебывать будут — не расхлебают! (с) А.Райкин dada
 
 

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