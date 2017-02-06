Сейчас на сайте
2444
объявлений
  • продам Г. Железноводск, дом с участком за 21 800 000 тенге
  • продам 1-комнатную квартиру за 16 000 000 тенге
  • продам Контейнер-мастерскую за 300 000 тенге
  • сдам 1-комнатную квартиру за 1 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 19 500 000 тенге
  • продам СОТ Синтез, дом 2-этажный за 25 000 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 25 000 000 тенге
 

 
Понедельник, 06 Февраля
+7...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 321.8 KZT
  • €1 = 345.39 KZT
  • 1 RUB = 5.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В МВД РК прокомментировали "смертельные игры" "Синий кит" и "Тихий дом"

Просмотров:157 Опубликовано: Сегодня, 17:37
В МВД РК прокомментировали "смертельные игры" "Синий кит" и "Тихий дом"
Фото с сайта Tengrinews.kz
В МВД РК сообщили о предпринимаемых мерах по "смертельным играм", которые распространяются в Сети. Как сообщил корреспонденту Tengrinews.kz директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, в настоящее время проводится мониторинг сети интернет на предмет выявления групп с идеями суицида и иной противоправной направленности.

"В последнее время в социальных сетях распространились группы "Синий кит", "Тихий дом", в которых пропагандируется идея суицида. Для привлечения подростков предлагается вступить в игру, финалом которой является совершение самоубийства. При этом модераторы игры владеют информацией о приглашенном игроке, необходимой для оказания эмоционального влияния на неокрепшую детскую психику. Указанные деяния могут быть квалифицированы по статье 105 часть 3 УК РК "Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийства путем угроз, совершенное в отношении несовершеннолетнего", - сказал Садубаев.

По данным МВД РК, в 2016 году по республике было расследовано девять уголовных дел по фактам доведения до самоубийства несовершеннолетних, однако каких-либо сведений о влиянии на их поведение социальных сетей и групп - не получено.

"В связи с тем, что социальные сети находятся на зарубежных технических площадках действенными мерами является блокирование доступов к таким ресурсам. В целях профилактики детских суицидов призываем родителей усилить контроль за виртуальной жизнью своих детей а также сообщать в полицию обо всех подобных фактах по которым незамедлительно будут приняты соответствующие меры", - отметил Алмас Садубаев.

Ранее "Казахстанская ассоциация родителей по поддержке семьи и семейных ценностей" призвала граждан обезопасить детей от смертельной игры "Синий кит" (Тихий дом").

Эксперты из ассоциации обратились к казахстанским родителям после того, как в социальных сетях появились подробности игры. Как оказалось, через сообщество "Синий кит" в социальных сетях детей и подростков призывают вступить в одноименную игру. Ее суть заключается в том, что каждый игрок должен выполнить 50 заданий. Для начала игрокам нужно порезать вены и нарисовать на руке с помощью лезвия рисунок кита. Последним из заданий является суицид, и его нужно выполнить обязательно. В противном случае организаторы игры грозят расправиться с родными игрока.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Пиночет (Посетители) Сегодня, 18:46
DANTE,
Безмозглых идиотов среди подростков всегда хватало. Даже во времена мамонтов и динозавров.
Смартфон, интернет, плэйстэйшн не показатель. нас тоже пугали телевизором ниче, выжили.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
DANTE (Посетители) Сегодня, 17:46
Наше детство без социальных сетей и самртфонов, была куда интересней, чем у нынешних поколений маленьких зомби...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика