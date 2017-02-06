В МВД РК прокомментировали "смертельные игры" "Синий кит" и "Тихий дом"

В МВД РК сообщили о предпринимаемых мерах по "смертельным играм", которые распространяются в Сети. Как сообщил корреспонденту Tengrinews.kz директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, в настоящее время проводится мониторинг сети интернет на предмет выявления групп с идеями суицида и иной противоправной направленности.
"В последнее время в социальных сетях распространились группы "Синий кит", "Тихий дом", в которых пропагандируется идея суицида. Для привлечения подростков предлагается вступить в игру, финалом которой является совершение самоубийства. При этом модераторы игры владеют информацией о приглашенном игроке, необходимой для оказания эмоционального влияния на неокрепшую детскую психику. Указанные деяния могут быть квалифицированы по статье 105 часть 3 УК РК "Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийства путем угроз, совершенное в отношении несовершеннолетнего", - сказал Садубаев.
По данным МВД РК, в 2016 году по республике было расследовано девять уголовных дел по фактам доведения до самоубийства несовершеннолетних, однако каких-либо сведений о влиянии на их поведение социальных сетей и групп - не получено.
"В связи с тем, что социальные сети находятся на зарубежных технических площадках действенными мерами является блокирование доступов к таким ресурсам. В целях профилактики детских суицидов призываем родителей усилить контроль за виртуальной жизнью своих детей а также сообщать в полицию обо всех подобных фактах по которым незамедлительно будут приняты соответствующие меры", - отметил Алмас Садубаев.
Ранее "Казахстанская ассоциация родителей по поддержке семьи и семейных ценностей" призвала граждан обезопасить детей от смертельной игры "Синий кит" (Тихий дом").
Эксперты из ассоциации обратились к казахстанским родителям после того, как в социальных сетях появились подробности игры. Как оказалось, через сообщество "Синий кит" в социальных сетях детей и подростков призывают вступить в одноименную игру. Ее суть заключается в том, что каждый игрок должен выполнить 50 заданий. Для начала игрокам нужно порезать вены и нарисовать на руке с помощью лезвия рисунок кита. Последним из заданий является суицид, и его нужно выполнить обязательно. В противном случае организаторы игры грозят расправиться с родными игрока.
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