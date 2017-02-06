В Qazkom и "Банке Астаны" рассказали о "съеденных" банкоматом 500 тысяч тенге

Банкомат "съел" 500 тысяч тенге жительницы Астаны Велины Катасоновой. Qazkom нашел "потерянные" деньги спустя двое суток, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Девушка является клиентом "Банка Астаны" и перед вылетом в Алматы внесла эту сумму в банкомат, чтобы снять их в южной столице.
"Я держатель карты "Банка Астаны". За 40 минут до вылета в Алматы я решила внести 500 тысяч тенге на карту, чтобы не возить их наличными. На эти деньги я должна была купить технику в Алматы. Поскольку у банкоматов "Банка Астаны" нет функции взноса наличных, я обратилась к банкомату Qazkom, с которым у них заключен договор. Я внесла 50 купюр по 10 тысяч тенге, но мои деньги банкомат попросту "съел". Я стояла с удивленным лицом, затем решила позвонить в Call-центр Qazkom, где мне сказали, что нужно обращаться в свой банк, то есть "Банк Астаны". Там мне пояснили, что нужно написать заявление, которое будет рассматриваться до месяца. Я этого сразу сделать не смогла, так как я должна была улетать", - рассказывает девушка.
По ее словам, в субботу девушка сразу отправилась в отделение банка в Алматы. Там она и написала заявление об инциденте.
В пресс-службе Qazkom сообщили, что деньги в размере 500 тысяч тенге найдены. Сейчас финансовый институт занимается вопросом зачисления суммы на счет Катасоновой.
"Указанный банкомат уже проинкассировали, нашли всю сумму. Сбой операции в данном случае произошел по причине нарушений правил взноса – часть купюр была с замятыми краями, о чем есть соответствующая запись в скриптах программного обеспечения банкомата. Деньги будут зачислены на карт-счет держателя после того, как от банка эмитента карты поступит соответствующее заявление", - сказали в банке.
В Qazkom подчеркнули, что "съеденные" банкоматом по той или иной причине деньги банк себе ни в коем случае не присваивает. Все излишки, выявленные после инкассации резервируются, и передаются владельцам по их заявлениям в банк.
Между тем в "Банке Астаны" рассказали, что 4 февраля поступило заявление от Катасоновой о рассмотрении спорной ситуации вокруг незачисления наличной суммы в размере 500 тысяч тенге на карточку через банкомат банка-партнера АО "Казкоммерцбанк".
"Заявление незамедлительно было принято в работу. Директор алматинского филиала, куда поступило заявление, лично созвонилась с клиенткой для разъяснения ситуации, а также извинилась и взяла под контроль ее обращение. В то же время в соответствии с установленными межбанковскими процедурами в понедельник 6 февраля был отправлен запрос в АО "Казкоммерцбанк" для рассмотрения спорной ситуации. На текущий момент идет обработка вопроса, процедура регламентируется правилами и требованиями до 30 дней, но мы в свою очередь прилагаем максимум усилий для ускорения решения данного вопроса. К сожалению, никто в мире не застрахован от подобных происшествий, и в банкоматах происходят технические сбои", - сказали в пресс-службе "Банка Астаны".
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