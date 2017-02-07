Эксперты перечислили самые глупые вопросы туристов

Британская газета The Telegraph перечислила 20 самых глупых вопросов, задаваемых путешественниками из разных стран мира. Список, опубликованный на сайте издания, составлялся на основе данных от туристических организаций США, Великобритании и Австралии и представителей авиакомпании Jet2.com.
Один из авиапутешественников попросил, чтобы лайнер летел пониже, так как его жена боится высоты. «Я кое-что забыл, можем мы вернуться?» — задал вопрос во время рейса другой пассажир.
Кроме того, один из туристов интересовался составом сэндвича с сыром и ветчиной, а другой спрашивал, можно ли ему рыбачить во время плавания на круизном судне. В ходе экскурсии по Дуврскому замку в английском графстве Кент отдыхающий задал вопрос, в какое время в этом месте «отключают туман».
Кроме того, туристы хотят знать, когда мифическое лох-несское чудовище поднимается из глубин одноименного шотландского озера на поверхность, и кто его кормит, есть ли супермаркеты в Сиднее, каким автобусом можно добраться от одного острова до другого, а также знают ли гиды какие-либо неизвестные руины.
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