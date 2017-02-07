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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Эксперты перечислили самые глупые вопросы туристов

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 08:31
Эксперты перечислили самые глупые вопросы туристов
Фото: Vishal Bhatnagar / Zumapress / Globallookpress.com
Британская газета The Telegraph перечислила 20 самых глупых вопросов, задаваемых путешественниками из разных стран мира. Список, опубликованный на сайте издания, составлялся на основе данных от туристических организаций США, Великобритании и Австралии и представителей авиакомпании Jet2.com.

Один из авиапутешественников попросил, чтобы лайнер летел пониже, так как его жена боится высоты. «Я кое-что забыл, можем мы вернуться?» — задал вопрос во время рейса другой пассажир.

Кроме того, один из туристов интересовался составом сэндвича с сыром и ветчиной, а другой спрашивал, можно ли ему рыбачить во время плавания на круизном судне. В ходе экскурсии по Дуврскому замку в английском графстве Кент отдыхающий задал вопрос, в какое время в этом месте «отключают туман».

Кроме того, туристы хотят знать, когда мифическое лох-несское чудовище поднимается из глубин одноименного шотландского озера на поверхность, и кто его кормит, есть ли супермаркеты в Сиднее, каким автобусом можно добраться от одного острова до другого, а также знают ли гиды какие-либо неизвестные руины.
Источник: lenta.ru
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