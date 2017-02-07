Мухтар Тайжан в правительстве высказался о поправках в 26 статью Конституции

Руководитель группы по правовым вопросам комиссии по земельным реформам Мухтар Тайжан на заседании правительства высказался о поправках в 26 статью Конституции, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По его словам, Комиссия по земельной реформе приняла 11 решений.



"Я хотел бы отметить, что данным законопроект соответствует на 100 процентов принятым нами протоколам. Здесь я могу дать гарантию, так как сам участвовал в данной работе. Во-первых, мораторий был увеличен на пять лет. Сейчас Парламент принял специальный закон, утвердил его. Пять лет земля не будет продаваться ни казахстанцам, ни гражданам других государств", - рассказал Тайжан на заседании.



"Пользуясь сегодняшней возможностью, я хотел бы сказать, что планируется изменение 26 статьи Конституции. Я думаю, что данную статью нужно оставить без изменений, потому что данное предложение вызывает большое сомнение", - подчеркнул он.



Ранее директор Института законодательства РК Аслан Тукиев рассказал, почему в Конституции хотят заменить слова "граждане Казахстана" на "каждый". По его словам, вносимые поправки в статью 26 Конституции приводят в соответствие со всеми нормами действующей Конституции. Юрист считает, что не стоит опасаться того, что с принятием данных поправок иностранцы завладеют всеми землями в Казахстане.



Напомним, в декабре 2016 года Глава государства подписал закон РК "О внесении изменений в закон РК от 30 июня 2016 года "О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса РК и введении в действие закона РК от 2 ноября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан". Законом до 2021 года продлен мораторий на применение отдельных норм земельного законодательства.