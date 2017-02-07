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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Половина казахстанцев заклеивают веб-камеры на ноутбуках

Просмотров:449 Опубликовано: Сегодня, 13:47
Половина казахстанцев заклеивают веб-камеры на ноутбуках
Фото с сайта habrahabr.ru
Веб-камеры заклеивают 47 процентов интернет-пользователей из Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz, со ссылкой на опрос антивирусной компании ESET.

В опросе участвовали обладатели встроенных и внешних вебкамер. Им задавали вопрос: "Опасаетесь ли вы взлома веб-камеры?" Большинство казахстанских респондентов перестали бояться взлома после того, как приняли меры предосторожности - 47 процентов опрошенных заклеили камеры изолентой. В свою очередь 24 процента участников опроса не сомневаются в способностях хакеров и обеспокоены возможностью взлома. Они выбрали вариант ответа "Да, это реальная угроза".

Также 12 процентов опрошенных казахстанцев не исключают вероятности того, что хакеры могут получить доступ к их веб-камере. Еще 16 процентов респондентов не оценивают ситуацию как угрозу. 6 процентов выбрали ответ "Нет, я же не знаменитость", а 10 процентов убеждены, что дистанционный взлом камеры - просто выдумки. Опрос ESET проводился в декабре 2016 года.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • .....
  • Швейк
  • Ну Ну
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 15:33
Цитата: trump
Зачем затыкать камеру,

Я терпеть не могу этот глазок,нервирует меня. Купил,заклеил,забыл.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • ДухLess
  • ПетровичЪ.
  • бася
  • .....
  • adam-adamov-1983
 Швейк (Посетители) Сегодня, 14:58
Erlan84,
Звонок в 2 часа ночи:
- Але, это номер 55-23-12?
- Нет. У меня телефона вообще нет! (с) lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Швейк
  • ПетровичЪ.
  • бася
  • adam-adamov-1983
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 14:14
у меня такой старый ноут, что на нем вообще камеры не было!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Куаныш Атшыбай
  • ПетровичЪ.
  • adam-adamov-1983
 trump (Посетители) Сегодня, 14:08
Зачем затыкать камеру, если комп взломан?
 
 

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