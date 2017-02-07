Половина казахстанцев заклеивают веб-камеры на ноутбуках

Веб-камеры заклеивают 47 процентов интернет-пользователей из Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz, со ссылкой на опрос антивирусной компании ESET.



В опросе участвовали обладатели встроенных и внешних вебкамер. Им задавали вопрос: "Опасаетесь ли вы взлома веб-камеры?" Большинство казахстанских респондентов перестали бояться взлома после того, как приняли меры предосторожности - 47 процентов опрошенных заклеили камеры изолентой. В свою очередь 24 процента участников опроса не сомневаются в способностях хакеров и обеспокоены возможностью взлома. Они выбрали вариант ответа "Да, это реальная угроза".



Также 12 процентов опрошенных казахстанцев не исключают вероятности того, что хакеры могут получить доступ к их веб-камере. Еще 16 процентов респондентов не оценивают ситуацию как угрозу. 6 процентов выбрали ответ "Нет, я же не знаменитость", а 10 процентов убеждены, что дистанционный взлом камеры - просто выдумки. Опрос ESET проводился в декабре 2016 года.