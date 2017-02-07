Бердибек Сапарбаев раскритиковал архитекторов за отсутствие фантазии

Аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев раскритиковал архитекторов за социальные объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Посмотрите, как выглядит медицинская амбулатория. Можно добавить еще три миллиона и построить хорошее здание. Что это такое? Как сарай в ауле. Другие похожи на склады. Например, стоимость спорткомплекса для одаренных детей имени Есета батыра превышает 370 млн тенге. Можно же сделать как следует. Не стыдно вам всей области это показывать? По-моему, в колхозе могут сделать лучше. Где твой ум и фантазия? Такие объекты строили 20−30 лет назад. Ты это продолжаешь. Вы строители, люди должны узнавать любой объект без названия. Так нужно строить. Дом культуры должен быть для искусства, школа, детсад должны быть привлекательными для детей. Никто не хочет думать головой. Что вы за люди?» — сказал Бердибек Сапарбаев в ходе презентации объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, проведенной Актюбинским областным Управлением архитектуры и строительства.



Аким предложил проектировщикам и строителям, если у них мало своих идей, поискать их в интернете. Главе региона не понравилось и название района Актобе Сити вместо нынешнего Батыс-2, включенное в уже защищенный Генеральный план Актобе.



Между тем в области планируется строительство третьего микрорайона Батыс-3, рассчитанного на 100 тыс. человек. На строительство планируется ежегодно расходовать 33 млрд тенге.