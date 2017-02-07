Сейчас на сайте
2380
объявлений
  • продам Смазку Циатим-221 за 20 000 тенге
  • продам Ветровики на Toyota Prado 150 за 10 000 тенге
  • продам Мраморные и гранитные ступеньки за 25 000 тенге
  • Ремонтно-строительные работы:, 10 000 тенге
  • Бассейны
  • продам Трос сантехнический за 1 100 тенге
  • Услуги
 

 
Вторник, 07 Февраля
+6...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 321.8 KZT
  • €1 = 345.39 KZT
  • 1 RUB = 5.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Бердибек Сапарбаев раскритиковал архитекторов за отсутствие фантазии

Просмотров:55 Опубликовано: Сегодня, 14:45
Бердибек Сапарбаев раскритиковал архитекторов за отсутствие фантазии
Фото с сайта kapital.kz
Аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев раскритиковал архитекторов за социальные объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Посмотрите, как выглядит медицинская амбулатория. Можно добавить еще три миллиона и построить хорошее здание. Что это такое? Как сарай в ауле. Другие похожи на склады. Например, стоимость спорткомплекса для одаренных детей имени Есета батыра превышает 370 млн тенге. Можно же сделать как следует. Не стыдно вам всей области это показывать? По-моему, в колхозе могут сделать лучше. Где твой ум и фантазия? Такие объекты строили 20−30 лет назад. Ты это продолжаешь. Вы строители, люди должны узнавать любой объект без названия. Так нужно строить. Дом культуры должен быть для искусства, школа, детсад должны быть привлекательными для детей. Никто не хочет думать головой. Что вы за люди?» — сказал Бердибек Сапарбаев в ходе презентации объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, проведенной Актюбинским областным Управлением архитектуры и строительства.

Аким предложил проектировщикам и строителям, если у них мало своих идей, поискать их в интернете. Главе региона не понравилось и название района Актобе Сити вместо нынешнего Батыс-2, включенное в уже защищенный Генеральный план Актобе.

Между тем в области планируется строительство третьего микрорайона Батыс-3, рассчитанного на 100 тыс. человек. На строительство планируется ежегодно расходовать 33 млрд тенге.
Источник: КАПИТАЛ
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 15:42
Хочу надеяться,что Бердибек не популист,а нормальный "первый секретарь обкома партии",очень жёстко и правильно себя ведёт с подчинёнными. Вспомните союз,кто осмелится ослушаться первого секретаря,голова с плеч и это как минимум. Все акимы должны себя так поставить. Опять почему то вспомнил г-на Мухамеджанова.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • бася
 DANTE (Посетители) Сегодня, 15:18
Дома у нас строят из таких материалов, где кирпич можно продырявить и расковырять одним пальцем. Акт ввода можно заполучить, заплатив правильную сумму, правильным людям. Вот так и живем...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ДухLess
  • Ну Ну
  • ПетровичЪ.
 trump (Посетители) Сегодня, 15:13
Аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев раскритиковал архитекторов за социальные объекты

Знал-бы он, какую порнографию лепят у нас в Актау. За наше же бабло. unsmile
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Швейк
  • бася
  • ПетровичЪ.
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 14:59
Никто не хочет думать головой. Что вы за люди?

Вот-вот... только и хватает фантазии на всякую убогость. Похоже, что "не думать головой" - это эпидемия по Казахстану lol

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика