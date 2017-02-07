Снять Цукерберга с поста главы Facebook предложили акционеры

Группа акционеров Facebook предложила снять Марка Цукерберга с поста председателя правления директоров компании, передает издание RusBase со ссылкой наVentureBeat.



Такое предложение поступило от акционеров Facebook, которые являются членами потребительской группы контрольной комиссии SumOfUs. Советник рынка капиталов SumOfUs Лайза Линдсли (Lisa Lindsley) рассказала изданию, что около 333 тысяч человек подписали петицию с требованием улучшить в Facebook корпоративную ответственность, из которых 1,5 тысячи человек - акционеры соцсети. Она уточнила, что акции четырех членов SumOfUs позволяют подать предложение по исключению Цукерберга.



Предложение основано на том, что "независимый председатель совета директоров способен лучше следить за руководителями компании, улучшить корпоративное управление и установить необходимую для акционеров программу развития".



Издание VentureBeat отмечает, что наличие гендиректора на посту председателя правления -распространенная практика, например, в Tesla, Bank of America, Walt Disney Company, IBM, Amazon, Netflix и других компаниях. Вряд ли Facebook согласится с требованием инициативной группы, тем более что Цукерберг является одним из крупнейших акционеров компании, и это решение может повлиять на финансовые показатели соцсети.



Отметим, что организация SumOfUs позиционирует себя как интернет-сообщество, которое призывает корпорации к ответственности за глобальные проблемы, такие как изменение климата, ущемление прав трудящихся, прав человека, коррупция и другие.



Напомним, в ноябре 2016 года в Германии началось расследование против Марка Цукерберга. Дело было рассмотрено по инициативе адвоката из Вюрцбурга. В его иске говорится, что руководство соцсети не борется с распространением призывов к убийствам, угроз применения насилия и высказываниями, отрицающими холокост.