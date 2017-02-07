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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Стали известны подробности гибели россиянина на Шымбулаке

Просмотров:941 Опубликовано: Сегодня, 17:15
Стали известны подробности гибели россиянина на Шымбулаке
Фото с сайта Tengrinews.kz
Стали известны подробности ЧП, которое произошло на Шымбулаке, передает корреспондент Tengrinrews.kz. Там в результате схода лавины погиб 31-летний гражданин РФ.

"... К спасателям ГЛК "Шымбулак" обратился гражданин РФ Алемасов Спартак, что во время внетрассового катания на западном склоне ущелья "Чимбулачка" сошла снежная лавина и под снегом остался человек. К месту схода лавины немедленно были направлены, задействованные на охране объекта Универсиады силы и средства - Республиканский оперативно-спасательный отряд КЧС МВД РК - 6 человек личного состава и 2 кинологических расчета, ГУ "СПиАСР" ДЧС города Алматы - 17 человек личного состава, ГУ "Казселезащита" - 8 человек, служба спасения города Алматы - 13 человек, сотрудники ДВД - 10 человек", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
Место схода лавины на западном склоне ущелья реки Чимбулачка было найдено сразу. Через некоторое время одна из поисковых собак РОСО КЧС МВД РК отметила место для поиска.
"В 15-23 часов спасатели совместными усилиями извлекли тело гражданина Российской Федерации Белослудцева Алексея Николаевича, 03.01.1986 года рождения. В 16-14 часов врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть. Погибший являлся техническим судьей по дисциплине "Сноуборд ски кросс", - сообщили в ведомстве.
Сообщается, что несчастный случай произошел в результате внетрассового катания за пределами спортивных трасс Универсиады. Со слов товарища погибшего они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая что это запрещенные для катания места.
По данным ГУ "Казселезащиты" - объем сошедшей лавины составил 350 кубометров.
Отметим, что 30 января 2017 года Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Алматы распространена информация для населения об угрозе схода снежных лавин с рекомендацией не выходить на крутые заснеженные склоны гор Алматинской области, во избежание провоцирования снежных лавин.

Погибший являлся техническим судьей по дисциплине "Сноуборд ски кросс".
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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trump (Посетители) Сегодня, 21:01
Мастер погиб. Мир праху.
 
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chehan84 (Посетители) Сегодня, 19:00
Иманды болсын.

"Чимбулачка" - ???
 
 

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