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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане планируют уменьшить штрафы за нарушения ПДД

Просмотров:929 Опубликовано: Сегодня, 17:54
В Казахстане планируют уменьшить штрафы за нарушения ПДД
Фото с сайта inform.kz
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разрабатывается законопроект по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях. В его рамках предусмотрено послабление штрафных санкций, в том числе и за нарушения правил дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Кодекс принципиально нацелен на гуманизацию. Ни одной поправки на ужесточение кодекса нет (...) К примеру, стоянка в местах для инвалидов. Вы знаете, сейчас это 50 МРП, больше 110 тысяч тенге. Предлагается сократить минимум в два раза. Возможно, будем дополнительно рассматривать и больше сокращать. Но пока принято это предложение», - сообщил в кулуарах общественного слушания директор института законодательства РК Аслан Тукиев.

Кроме уменьшения размеров штрафов, предлагается ввести предупреждения на первый раз и только потом наказывать административными штрафами.

В целом, как отметил директор департамента законодательства Министерства юстиции РК Дархан Игембаев, КоАп предусматривает более 1700 правонарушений.

«Мы всех их проанализировали, рассмотрели. По около 300 статьям будут изменения. Если быть точнее: уменьшение объёма штрафов предлагается по более 150 статьям. Это всё обсуждается. Применение предупреждения предлагается ввести около по 100 статьям», - добавил он.

По словам А.Тукиева, изменения могут быть введены в 2018 году.
Источник: КАЗИНФОРМ
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Комментарии ( 2 )

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Intel (Посетители) Сегодня, 19:51
Менты останутся голодными, если снизять размер штрафов. А это отразится на ихних начальниках. Поэтому не будут снижать размер штрафов. Где были и что делали эти законодатели когда принимали решение по этим грабительским штрафам
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • botden
  • ПетровичЪ.
 Типок (Посетители) Сегодня, 18:52
Чухня всё оставят как было.
 
 

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