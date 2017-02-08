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Как отдыхают экс-президенты: Барак Обама катается на серфе с Ричардом Брэнсоном

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 00:08
Как отдыхают экс-президенты: Барак Обама катается на серфе с Ричардом Брэнсоном
Кадр видео
Миллиардер Ричард Брэнсон поспорил с бывшим президентом США Бараком Обамой, что научится кататься на фойлборде, а Обама овладеет кайтсерфингом. Чтобы разрешить спор, Брэнсон и Обама устроили заезд на курорте миллиардера на Виргинских островах. И Обама выиграл!

Бывший президент сумел проехать на доске 100 метров, в то время как Брэнсон преодолел на фойлборде всего 50 метров.



По словам Брэнсона, незадолго до выборов президента США в 2008 году Обама занимался серфингом на Гавайях. После того, как Обама стал президентом, глава службы безопасности заявил ему, что в ближайшие 8 лет Обама заниматься серфингом не будет. Поэтому миллиардер предложил экс-президенту необычный спор.

«В конце концов, после всего, что он сделал для мира, я не могу завидовать его заслуженной победе. Сейчас он уехал, а я собираюсь вернуться в воду, чтобы практиковаться для следующих соревнований», — написал Брэнсон.

Миллиардер планирует повторить заезд в следующий визит Обамы на Виргинские острова.
Источник: Meduza
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