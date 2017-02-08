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Почему "гражданин" хотят заменить на "каждый"? Сенатор пояснил поправки в Конституцию

Просмотров:338 Опубликовано: Сегодня, 07:44
Почему "гражданин" хотят заменить на "каждый"? Сенатор пояснил поправки в Конституцию
© ИА Новости-Казахстан
Председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Серик Акылбай дал разъяснения в связи с проектом поправки в статью 26 Конституции Республики Казахстан, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

В проекте пункт 1 статьи предложен в следующей редакции: "Каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество".

Как пояснил Акылбай, слово "гражданин" предлагается заменить на "каждый". "Под "каждым" подразумеваются граждане Казахстана, иностранные граждане и лица без гражданства. Почему мы не должны обеспечить сохранность имущества нерезидента республики или лица без гражданства? Например, у него автомобиль, у него одежда, компьютер. Это считается имуществом. Кроме того, иностранные граждане привозят сюда инвестиции, это тоже имущество. Вносимые инвестиции должны охраняться, их сохранность необходимо обеспечить Конституцией", - отметил он.

Почему "гражданин" хотят заменить на "каждый"? Сенатор пояснил поправки в Конституцию

Сенатор Серик Акылбай. © Kazpravda.kz


"Вопрос о земле - это совсем другой статус, совсем другая норма, - сказал сенатор. - Здесь мы должны обратиться к статье 6 Конституции, где говорится, что земля может быть собственностью в случаях, указанных в законе. То есть здесь отсылочные нормы на Земельный и Гражданский кодексы, в которых нет ни слова о том, что иностранец имеет право покупать сельхозземли".

По словам Акылбая, в дискуссиях о земле ссылка на пункт 1 статьи 26 ошибочна, так как этой нормой не регулируется земельный вопрос. "Невозможно, чтобы иностранец мог приобретать сельхозземлю в Казахстане. Полагаю, что при правильном разъяснении никаких коллизий возникнуть не может. Все в соответствии с нашими законами. Глава государства и раньше говорил, что сельхозземли никакому иностранцу продаваться не будут. Земля, реки, природные ресурсы - они не являются имуществом. Они особый статус имеют", - подчеркнул председатель профильного комитета верхней Палаты.

Возвращаясь к теме защиты бизнеса, Акылбай отметил: "Мы должны обеспечить сохранность частной собственности гражданина иностранного государства и гражданина без гражданства. Таким образом государство гарантирует вносимые ими инвестиции и сохранность их имущества, приобретенного законным путем".

Ранее в Сети появилось видео, авторы которого обратили внимание на предлагаемые поправки в статью 26 Конституции Казахстана. Так, в первом пункте статьи 26 сказано: "Граждане Казахстана могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество" (авторы видеоролика отнесли к имуществу и земли). В свою очередь, разработчики законопроекта предлагают заменить слова "Граждане Казахстана" на слово "Каждый".

"То есть речь идет о том, что "каждый", как это сформулировано в новом проекте закона, по сути, землей может владеть не только гражданин Казахстана, но и каждый гражданин, независимо от гражданства", - отмечают авторы распространяемого видеоролика.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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Normal (Посетители) Сегодня, 09:20
Был "гражданином", теперь "каждый"! Что это за слово???? Рыгательные рефлексы приходят! huh
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ПетровичЪ.
  • .....
  • aleksandr
 keyzet (Посетители) Сегодня, 09:03
А где референдум и еще какие-то мелочи типа всенародных обсуждений? Как в анекдоте: Вы уже читали свежий выпуск Конституции?

По факту, если я богатый иностранец, то я, сохранив свой паспорт, могу скупить хоть всю страну? Лепота.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ПетровичЪ.
 Краснов (Посетители) Сегодня, 08:49
Почему "гражданин" хотят заменить на "каждый"?

Экс-министр труда и социальной защиты РК Серик Абденов ответил бы коротко: "патамушта, патамушта!" lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • ПетровичЪ.
  • .....
  • Краснов
  • keyzet
  • Normal
  • кукла
  • aleksandr
 Aktauskaya pravda (Посетители) Сегодня, 08:33
Вы слуги, народа! А не диктаторы народа. Кто Вам дал право вносить что то в Конституцию без согласия с народом Казахстана. Наша страна не для "Каждого проходимца" у которого много денег. Наша страна для нас и для наших детей.
Конституция гласит...

Мы, народ Казахстана,
объединенный общей исторической судьбой,
созидая государственность на исконной казахской земле,
сознавая себя миролюбивым гражданским обществом,
приверженным идеалам свободы, равенства и согласия,
желая занять достойное место в мировом сообществе,
осознавая свою высокую ответственность
перед нынешним и будущими поколениями,
исходя из своего суверенного права,
принимаем настоящую Конституцию.

Надеюсь когда нибудь что то изменится от наших комментариев (народа), а то бумага все стерпит... а мы (народ Казахстана) терпеть не намерены angry
 
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  • .....
  • Краснов
  • keyzet
 Союз (Посетители) Сегодня, 08:22
Ну вот, не мытьём, так катанием. Барыги государственные.
 
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  • Краснов
  • keyzet
  • Normal
  • aleksandr
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 07:51
Хочет иностранец купить нашу землю,пусть получает гражданство, а я не каждый и каждым быть не собираюсь. Я гражданин RK.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Краснов
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 07:49
Здесь мы должны обратиться к статье 6 Конституции, где говорится, что земля может быть собственностью в случаях, указанных в законе.


А вам что трудно закон переписать? Через год внесите поправки в тихую....
 
 

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