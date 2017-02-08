Почему "гражданин" хотят заменить на "каждый"? Сенатор пояснил поправки в Конституцию

Сенатор Серик Акылбай. © Kazpravda.kz

Председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Серик Акылбай дал разъяснения в связи с проектом поправки в статью 26 Конституции Республики Казахстан, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.В проекте пункт 1 статьи предложен в следующей редакции: "Каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество".Как пояснил Акылбай, слово "гражданин" предлагается заменить на "каждый". "Под "каждым" подразумеваются граждане Казахстана, иностранные граждане и лица без гражданства. Почему мы не должны обеспечить сохранность имущества нерезидента республики или лица без гражданства? Например, у него автомобиль, у него одежда, компьютер. Это считается имуществом. Кроме того, иностранные граждане привозят сюда инвестиции, это тоже имущество. Вносимые инвестиции должны охраняться, их сохранность необходимо обеспечить Конституцией", - отметил он."Вопрос о земле - это совсем другой статус, совсем другая норма, - сказал сенатор. - Здесь мы должны обратиться к статье 6 Конституции, где говорится, что земля может быть собственностью в случаях, указанных в законе. То есть здесь отсылочные нормы на Земельный и Гражданский кодексы, в которых нет ни слова о том, что иностранец имеет право покупать сельхозземли".По словам Акылбая, в дискуссиях о земле ссылка на пункт 1 статьи 26 ошибочна, так как этой нормой не регулируется земельный вопрос. "Невозможно, чтобы иностранец мог приобретать сельхозземлю в Казахстане. Полагаю, что при правильном разъяснении никаких коллизий возникнуть не может. Все в соответствии с нашими законами. Глава государства и раньше говорил, что сельхозземли никакому иностранцу продаваться не будут. Земля, реки, природные ресурсы - они не являются имуществом. Они особый статус имеют", - подчеркнул председатель профильного комитета верхней Палаты.Возвращаясь к теме защиты бизнеса, Акылбай отметил: "Мы должны обеспечить сохранность частной собственности гражданина иностранного государства и гражданина без гражданства. Таким образом государство гарантирует вносимые ими инвестиции и сохранность их имущества, приобретенного законным путем".Ранее в Сети появилось видео, авторы которого обратили внимание на предлагаемые поправки в статью 26 Конституции Казахстана. Так, в первом пункте статьи 26 сказано: "Граждане Казахстана могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество" (авторы видеоролика отнесли к имуществу и земли). В свою очередь, разработчики законопроекта предлагают заменить слова "Граждане Казахстана" на слово "Каждый"."То есть речь идет о том, что "каждый", как это сформулировано в новом проекте закона, по сути, землей может владеть не только гражданин Казахстана, но и каждый гражданин, независимо от гражданства", - отмечают авторы распространяемого видеоролика.